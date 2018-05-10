Malezya lideri, dünyanın seçimle başa gelen en yaşlı lideri oldu

Dün genel seçimlerin yapıldığı Malezya’da muhalefet lideri Mahatir Muhammed, seçimin galibi olmuştu. Ülkede 60 yıldan uzun süredir iktidarda olan Barisan Nasional (BM) koalisyon hükümetini sandıkta deviren Muhammed, dünyanın seçimle başa gelen en yaşlı lideri de oldu. Seçim sonuçlarını kutlamak için sokağa akın eden 48 yaşındaki doktor Suva Selvan, “Bu değişimle birlikte daha iyi bir geleceğimiz olacağını hissediyorum” dedi.

1981-2003 yılları arasında 22 yıl boyunca ülkenin başbakanlığını yürüten lider Mahatir Muhammed, liderliği döneminde ülke ekonomisi hızlıca büyümesine rağmen muhalefet tarafından sert güvenlik politikaları gerekçesiyle eleştirilmişti.

Devrik lider Necip Rezak ise 2008 yılından beri başbakanlık koltuğundaydı. Mahatir Muhammed’in eski öğrencisi olan Rezak’a seçimlerden önce yolsuzluk soruşturması açılmış ancak eski başbakan hakkındaki iddiaları reddetmişti.

Seçimlerin galibi Muhammed’in lideri olduğu Pakatan Harapan koalisyonu (Umut İttifakı) parlamentodaki 222 koltuğun 115’ini elde etti. Barisan Nasional koalisyonu ise ülkenin bağımsız olduğu 1957 yılından beri iktidardaydı.

Öte yandan, seçimlerde hiçbir parti mecliste yeterli çoğunluğu sağlayamadığı için hükümeti kurma görevinin kime verileceğini Malezya kralının kararı belirleyecek.