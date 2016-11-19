Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da on binlerce kişi adı yolsuzluğa karışan Başbakan Necip Rezak’ı protesto etti. Bersih (Temis Seçim) adı verilen yürüyüşe binlerce hükümet karşıtı sarı gömlek giyerek katıldı. Pasar Seri bölgesinde toplanan protestocular, İkiz Kulelerin bulunduğu bölgeye doğru yürüyüşe geçti. Sarı gömlek ile dikkat çeken hükümet karşıtı protestocuların eylemine kırmızı gömlek giyen hükümet yanlısı gruplarla karşı karşıya geldi. İki grup arasında çıkan gerginlik polis ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri tarafından giderilirken hükümet yanlısı grup polis tarafından uzaklaştırıldı. Başbakan Rezak’ın istifasını isteyen grup, “Adil ve özgür seçim”, “Temiz Hükümet”, “Adaletin Sağlanmalı” sloganları attı. Ülkede gerçekleştirilen en büyük protesto olduğu belirlenen eyleme 40 binden fazla kişinin katıldığı ifade ediliyor.

Protestı gösterisine çok sayıda siyasinin yanı sıra ülkenin 4’üncü Başbakanı Dr. Muhatir Muhammed de katıldı. Muhatir Muhammed, Malezya’nın parasını Necip Rezak’ın kullandığını bildirerek, Malezya zengin olan ülkelerden biri. Fakat Rezak döneminde ülke fakirliğe doğru itiliyor. Malaylar, Çinliler, Hintliler ülkede huzur içinde yaşarken bu huzur Rezak döneminde bu huzur yitilmeye başlandı” dedi. Ülkede hiçbir zaman bu büyüklükte katılımcı ile gösteri yapılmadığını vurgulayan Muhammed, “Necip’i destekleyenler hiçbir zaman böyle bir kalabalık oluşturmadı” ifadesini kullandı.

Gösteriye katılan bir eylemci ise yolsuzluk yapan hükümeti istemediklerini, adil ve özgür seçim istediklerini bildirerek bugün meydana toplanan kalabalığın da bu tavrını net bir şekilde ortaya koyduğunu ve bu tavrın gelecek yıl yapılacak seçimi etkileyeceğini dile getirdi.

