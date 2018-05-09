Diğer
Kategoriler

Malezya’da muhalefet seçimi kazandı

Malezya’nın muhalefet lideri Mahatir Muhammed'in genel seçimleri kazandığı belirtildi.

Malezyada muhalefet seçimi kazandı

09 Mayıs 2018 23:49

Malezya seçim komisyonu, muhalefet lideri Mahatir Muhammed'in başbakanlık seçimlerini kazandığını duyurdu. Genel seçimlere Halkın Umudu (Harapan Rakyat) adıyla giren muhalefet partilerinin aday gösterdiği Mahatir gazetecilere yaptığı açıklamada, "İntikam peşinde değiliz, hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek istiyoruz" diyerek yarın bir yemin töreni düzenlemeyi planladıklarını söyledi. 92 yaşındaki Mahatir’in partisinin 222 sandalyeli mecliste 115 sandalye elde ettiği belirtildi.

Mahatir Muhammed, Malezya’da daha önce 22 yıl başbakanlık görevini yürütmüştü.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç