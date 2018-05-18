Malezya’da şok baskınlar: Eski Malezya Başbakanının evlerinde arama

Malezya Polisi, dün geç saatlerde Eski Başbakan Najib Razak aile evi, eski başbakanlık bürosu ve resmi bir konut da dahil olmak üzere birçok yere aynı anda baskın düzenledi. Polis, eski Başbakan Najib Razak'ın evlerinde içlerinde lüks ürünler bulunan yüzlerce kutu ve döviz dolu el çantaları bulunduğunu açıkladı. Polis, Razak'ın yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak 284 tasarımcı el çantası ve nakit, mücevher ve diğer değerli eşyaları içeren 72 valizine el koyduğunu bildirdi.

Ticari suç şefi Amar Singh, değerli eşyaların dün geç saatlerde Kuala Lumpur'da Najib ile bağlantılı lüks bir apartman dairesinde ele geçirildiğini söyledi. Singh, yapılan baskının ABD ve diğer ülkeler tarafından da incelenmekte olan 1MDB devlet fonunda yolsuzluk skandalıyla ilgili soruşturmaların bir parçası olduğunu söyledi.

Razak'ın kurduğu devlet fonundaki milyarlarca doların nerede olduğunun bilinmediği gibi, Razak'ın kendisinin de fondan kendi hesabına 700 milyon dolar aktardığı iddia ediliyor. Razak'ın bu iddiaları reddettiği belirtildi.