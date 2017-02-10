Can yeleği giyen iki yolcu ise balıkçılar tarafından kurtarılarak Batu Payung adasına getirildi. Endonezya ve Malezya makamlarınca yapılan açıklamalarda diğer yolculara ulaşmak için çalışmaların başlatıldığı söylendi.

Arama çalışmaları sırasında biri çocuk 3 kişinin cesedi Malezya sularında bulunurken, Endonezya sularında ise biri hamile kadın olmak üzere 3 çocuk ve bir erkeğin cesedine ulaşıldı. Hayatını kaybeden 9 kişinin cesetleri Endonezya makamları tarafından kimlik tespiti için Endonezya’nın Nunukan’a bölgesine götürüldü.

Numan Çakmak

