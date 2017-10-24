Malezya'daki toprak kaymasında ölü sayısı 11'e yükseldi

Malezya'nın kuzeybatı eyaleti olan Penang Adası'nda geçtiğimiz haftasonu meydana gelen toprak kaymasında ölü sayısının 11'e yükseldiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin arasında, şantiye alanına yeni sevk edilen 27 yaşındaki şantiye amiri Yuan Kuok Wern'in de cesedine ulaşıldı. Ailesinin verdiği bilgiye göre, Yuan'ın cesedi Sungai Ara bölgesinde yakıldıktan sonra burada gömülecek.

Ayrıca bazı siyasetçiler, heyelanın meydana geldiği Tanjung Bungah çevresinin güvenli olmadığının eyalet hükümeti tarafından bilindiğini, bu nedenle de Eyalet Başkanı Lim Guan Eng'in sorumluluk alıp istifa etmesi gerektiğini savundu.

Mahmut Yiğit