Malezyalı pilot tüm teklifleri reddedip Türkiye'yi ve Türk Hava Yolları'nı seçti

Türk Hava Yolları kokpitinde yer alan yabancı pilotlardan biri de Malezyalı Sidek Bin Abdul Majid. THY'nin Boeing 737 kaptan pilotlarından olan 51 yaşındaki Majid, Türkiye’yi ve özellikle de yaşadığı Edirnekapı’daki mahallesini çok seviyor. FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde de Türkiye’den bir an olsun ayrılmayı düşünmeyen Majid, “Başka havayolu şirketlerinden beni transfer etmek istediler ancak ben gitmedim. En az Türk milleti kadar böyle bir şeyin olmasına çok üzüldük. Lideriniz Recep Tayyip Erdoğan, bu kadar güzel bir hakimiyet kurarak, vatandaşlarla beraber ülkenize sahip çıktı. Hiçbir şekilde Türkiye’yi terk etmeyi düşünmedim. Ben önce Allah'a güveniyorum. Sonra Türkiye’ye, Türk halkına ve liderinize güveniyorum. Ben her şeyde Allah’a sığınıyorum” dedi.

Türk Hava Yolları'nın yabancı kaptan pilotlarından Malezyalı Sidek Bin Abdul Majid adeta bizden biri oldu. THY'de 2016 yılından itibaren uçmaya başlayan Malezyalı kaptan pilot İstanbul'da ailesi ile yaşamak için Edirnekapı'yı seçmiş. Bu semte duyduğu sevgiyi her fırsatta dile getiren 51 yaşındaki Boeing 737 kaptan pilotu Abdul Majid, Türkiye ve özellikle de Edirnekapı sevdasını anlattı. Malezyalı 30 yıllık kaptan pilot, çocukları ve eşi ile yaşadığı Edirnekapı'daki geleneksel bir mahallede İstanbul atmosferinin ve mahalle kültürünün kendisini çektiğini söyledi.

"Mihrimah Sultan Camii’nde namaz kılmayı çok seviyorum"

İstanbul’da ve özellikle de Edirnekapı’da yaşamaktan büyük keyif aldığını dile getiren Majid, “Mahalle kültürünü tanımak için böyle bir mahallede oturmaya karar verdim. Türk kültürünü, Türk hayat tarzını, insanların yaşam tarzlarını daha iyi görmek ve onlar gibi yaşamak için böyle bir mahalleyi tercih ettim. Benim oturduğum mahallenin çok eski ve çok mistik bir tarihi var. Eğer daha lüks bir yerde otursaydım Türkiye’nin diğer ülkelerden benim için bir farkı olmayacaktı. Edirnekapı çok tarihi bir yer. İki arkadaşının tavsiyesi üzerine gittim. Çok tarihi ve çok enteresan güzelliği olan bir yer. Mistik bir görüntüsü olduğu için burası beni çok cezbetti. Çok güzel bir yer. Mihrimah Sultan Camii çok tarihi bir camii olması nedeniyle uçuşum olmadığı zaman gidip orada namaz kılıyorum. Mihrimah Sultan Camii benim için çok özel bir yer. Komşularım çok fazla. Çok keyifli insanlar. Onlarla çok iyi bir iletişimimiz var. Eşim de bir okulda Türkçe öğrendi” diye konuştu.

"Lideriniz Erdoğan ile ülkenize sahip çıktınız"

FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Türkiye’yi bir an olsun terk etmeyi düşünmediklerini ifade eden Sidek Bin Abdul Majid, "15 Temmuz günü uçuşa gitmek için hazırlanıyordum. En az Türk milleti kadar böyle bir şeyin olmasına üzüldük. Fakat darbe girişiminin bu kadar güzel kontrol altına alınıp, lideriniz Recep Tayyip Erdoğan, bu kadar güzel bir hakimiyet kurarak, vatandaşlarla beraber ülkenize sahip çıktı. Türk milleti, Türkiye Cumhuriyetinin kim olduğunu ve kimin olduğunu ülkeye sahip çıkarak herkese gösterdiler. Bu yüzden çok rahattım ben. Rahat olduğum için de kendimi güvende hissettim. Çok rahat bir şekilde uçuşuma devam ettim. Birçok arkadaşım aradı. Bavullarını topla artık git, orası hiç iyi değil. Kaderde ne varsa o olur. Bu her ülkede olabilecek bir şey. Hiçbir şekilde Türkiye’yi terk etmeyi düşünmedim” şeklinde konuştu.

"Önce Allah’a sonra liderinize güveniyorum"

Atatürk Havalimanı’nda canlı bomba saldırısı yaşanmadan kısa süre önce patlamanın olduğu yerden geçtiğini belirten Abdul Majid, “Eve gitmek için Metro katına indim. Bomba patladı. Ama bunlardan hiç korkmadım. Ben önce Allah'a güveniyorum. Sonra Türkiye’ye Türk halkına ve liderinize güveniyorum. Başka havayolu şirketlerinden beni transfer etmek istediler ancak ben gitmedim. Müslüman olduğum için özellikle Ortadoğu ülkelerinden çok cazip teklifler geldi. Özellikle bir tanesi çok iyi bir maaş, ev, çocuklarımın okul masrafları ve başka imkanlar sundu ancak ben ve ailem Türkiye ve Türk Hava Yollarını çok seviyorum onun için gitmedim” dedi.

"Türk yemeklerini çok seviyorum"

Türk yemekleri ile Malezya yemeklerinin birbirine çok yakın olduğunu dile getiren Malezyalı kaptan pilot, “Türk yemeklerini çok seviyorum. Burada hiçbir sıkıntı yaşamadım. Çağ kebap, İskender, dolma ve pilav en sevdiğim yemekler. Tatlılarınız muhteşem” diye konuştu.

Tuncer Cengiz