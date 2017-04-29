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Mali polisten suç şebekesine operasyon: 8 gözaltı

İstanbul'da, satış yapmadan pos cihazlarından çekim yaptırarak kart sahiplerine yüksek faiz karşılığı nakit para ödediği iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Mali polisten suç şebekesine operasyon: 8 gözaltı

29 Nisan 2017 20:36
Mali polisten suç şebekesine operasyon: 8 gözaltı - Tıkla İzle

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güngören ve Bahçelievler ilçelerinde faaliyet gösteren bir suç şebekesinin kuyumcu tabelasıyla açtıkları paravan şirketler adına bankalardan çok sayıda pos cihazı alıp tefecilik yaptığını tespit etti.
Konuya yönelik soruşturma kapsamında, 21 Nisan'da iki ayrı ilçedeki 5 adrese düzenlenen operasyonda, satış yapmadan pos cihazlarından çekim yaptığı ve çekim miktarından belirlenen oranda faiz kesintisini yaparak kalan parayı kart sahibine nakit ödediği iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

5 ayrı adreste yapılan aramalarda, 120 bin 675 lira, 2 tapu, 550 bin liralık çek, 2 boş çek, 1 flash bellek, 2 dizüstü bilgisayar, 37 pos cihazı, 64 kredi kartı, ve bir miktar uyuşturucu ile çok sayıda boş fatura, şirket kaşesi, dekont, banka hesap cüzdanı, kart slipi, e-fatura çıktısı ve irsaliye faturası ele geçirildi.
Şüphelilerin tutuksuz yargılanmak üzere savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldığı, el konulan pos cihazlarından çekim yapan kişilerin belirlenmesi içinse çalışmaların sürdüğü bildirildi. 

Sadık Kahraman

Etiketler: İstanbul, mali polis, suç şebekesi


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