Mali ve Orta Afrika'ya asker gönderilmesinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetlerinin Mali ve Orta Afrika'ya asker göndermesinin bir yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşmeleri düzenlendi.

AK Parti Bursa milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Afrika kıtasının müşterek tarihi geçmişin ve kültürel bağların olduğu kıta olduğunu ifade ederek, "Türkler Anadolu'dan önce Afrika'da varlık göstermişlerdir. Bugün dev ekonomilere sahip devletlerin kıtada etkinlik kazanma arayışları, bu kıtanın önümüzdeki yüzyılın parlayan yıldızı olacağına hayatta şimdiden göz kamaştırdığına işarettir. Kıtanın büyüklüğü 30 milyon kilometrekareden daha fazladır. Bu büyüklük 38 Türkiye büyüklüğü demektir. Bu büyüklük Amerika Birleşik Devletleri'nin üç katı büyüklüğü demektir. Batının uzak doğuya bağlanmasında en kestirme yolar üzerinde bulunan kapılara ev sahipliği yapmaktadır. Afrika kıtasında 55 bağımsız devlet bulunmaktadır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Ünal Çeviköz, Mali 2012 yılından beri derin siyasi ve sosyoekonomik etkileri olan krizin içinde olduğunu hatırlatarak, krizin temel nedenleri arasında zayıf devlet kurumları, etkisiz yönetim, bölgesel dışlanmışlık, zayıf ve bağımlı toplum, ekonomik darlık, iklim değişikliği ve doğanın bozulması ile yolsuzluk ve iç anlaşmazlıklar sayılabileceğini ifade etti. Çeviköz, "Ocak 2012'den itibaren El Kaide bağlantılı terör örgütlerinin etki alanı genişledi. Orta Afrika ve Mali'delki savaşların yayılarak bölgesel bir savaşa dönüşmesi ihtimali tüm bölgeyi etkilemektedir. Orta Afrika ve Mali'deki çatışmaların dinler arsası savaşa dönüşerek, küresel ölçekte bir gerilime evrilme olasılığı ihtimal dahilindedir" şeklinde konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İsmail Özdemir, Türkiye'nin Afrika'da derin izler bıraktığını söyleyerek, "Afrika kıtasından Türk hakimiyetinin tesis edilmesiyle birlikte, Akdeniz ve Hint Okyanusu'nun güvenliği sağlanmış, aynı şekilde kutsal topraklarımız emniyet altına alınmıştır. Küresel ticaret Osmanlı döneminde Afrika kıtasındaki etkinliğimizin sağlanmasıyla büyük ölçüde bizim hakimiyetimize geçmiştir" diye konuştu.

İYİ Parti Aydın milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde risk ve tehditlerin sürdüğünü belirterek, "Türkiye'nin de uluslararası işbirliğine, Birleşmiş Milletler'den meşruiyet alan insani yardım ve kolektif güvenlik yönelik düzenlemelerine katılması hem görev icabıdır hem de uluslararası barış ve istikrara katkı iradesi bakımından çok önemlidir. Elbette bunun uluslararası itibarımız bağlamında da boyutu vardır" ifadelerini kullandı.

Dünyanın Afrika'ya borçlu olduğunu kaydeden Sezgin, "Bu kıta dünyanın en az gelişmiş ülkelerinin çoğunu barındırmaktadır. Sefalet ve ıstırap günlük hayatın parçasıdır. Yöneticilerin birçoğunun yozlaşması ve yolsuzluğu had safhadadır. Demokrasi ve hukuk eksikliği pek derindir. Afrika mutlaka uluslararası dayanışmadan en geniş şekilde istifade etmelidir. Ülkemizin bu kıtanın kadersiz insanlarına olumlu anlamda sorumluluğu vardır. Bunun sahici bir siyasete dönüşmesi gereklidir" şeklinde konuştu.

Halkların Demokratik Partisi Batman milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, Türkiye'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti ile ekonomik, sosyal, kültürel ve insani her türlü ilişkisini desteklediklerinin altını çizerek, "Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında da olsa, asker gönderilmesine açık bir şekilde karşıyız. Çoğumuzun bildiği gibi Afrika kıtasında Afrika politikalarını belirleyen ülkeler ne yazık ki Afrika ülkeleri değildir. 40-50 yıl öncesine kadar bu kıtayı sömüren sömürgeci devletler, bugün yürütülen politikalarında, geçmişte açılan yaraların çözülmesi bizzat bu yaraları açanların dolaylı olarak ekonomik sömürüyü sürdürme amaçlarının olduğu çok açıktır" ifadelerini kullandı

Ahmet Umur Öztürk

