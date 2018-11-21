Mali'de 34 bin kişi insani yardım bekliyor

Mali'nin orta ve kuzey bölgelerinde topluluklar arası içi şiddet, silahlı grupların faaliyetleri ve askeri operasyonlar artarak devam ederken ve insanlar şiddetten kaçarken, parasal kaynakları tükenen insani yardım kuruluşları açlık çeken kadın ve çocuklara yardım sağlamakta güçlük çekiyor.

“Uluslararası finansörler arıyoruz”

Mali'deki Norveç Mülteci Konseyi (NRC) Ülke Direktörü Hassane Hamadou, "Yardım etmek yerine, annelerin açlıktan kıvranan çocuklarının halini izlediğine tanık oluyoruz. Anneler bize yiyecek vermemiz için yalvarıyor, yardım kuruluşu olarak biz de çağrımıza kulak verecek ve bize yardım edecek olan uluslararası finansörler arıyoruz" dedi.

Mali'nin orta ve güney bölgelerinde şiddete maruz kalarak yerlerini terk eden 34 binden fazla insanın ihtiyaçları yardım kuruluşları tarafından belirlenmesine rağmen gerekli yardımlar sağlanamıyor.

Binlerce hayat tehdit altında

Ülkedeki şiddet yüzünden yaşadıkları bölgelerden kaçmak zorunda kalan insanların sayısında beklenmedik artış kaydeden Norveç Mülteci Ajansı (NRC), Eylül ayında acil müdahale için finansmanını tükettiği için o zamandan insanlara yardım sunamıyor. Mali'deki durumdan endişe duyan NRC, binlerce hayatın tehdit altında olduğunu belirterek finans yardımının acil bir şekilde yapılması gerektiğini bildirdi.

Son 1 yılda 120 kişi şiddetten kaçtı

Mali'de son iki ay içinde yaklaşık 70 bin kişi şiddet yüzünden yer değiştirmesiyle 2018 başında itibaren yer değiştiren insan sayısı 120 bine ulaştı. Son zamanlarda yer değiştirmenin büyük çoğunluğu toplumlararası şiddetin ve silahlı grupların faaliyetlerin artarak devam ettiği Segou, Mopti, Timbuktu, Gao ve Menaka gibi askeri operasyonlardan etkilenen bölgelerde meydana geldi. Hamadou,"Şiddetten kaçanların üçte birinden fazlası, çocuklu annelerdir ve başlarının çaresine bakmaları için yalnız bırakılırlar. Silahlı gruplar tarafından hedef alınmaktan korkan erkekler, hayatta kalmak için ormanda saklanıyor" dedi.

“Çocuklarımı darı tohumlarıyla besliyorum”

Şiddetten kaçarak Menaka bölgesine gelen bir anne, “Çocuklarım ve ben bu ağacın altında bir aydan fazladır yaşıyoruz. Üç çocuğum hasta ve açlık çekiyor. Hiçbir şey almadan kaçmak zorunda kaldık. Düşünebildiğimiz tek şey hayatta kalmaktı. Buraya geldiğimizden beri yiyecek hiçbir şeyimiz yok. Çocuklarım ağladığında onları besleyebilmek için darı tohumları bulmaya gidiyorum" dedi.

Mali'de yaklaşık 5,2 milyon insan yardım bekliyor. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) göre, 2012'deki güvenlik krizinin başlangıcından bu yana ihtiyaçlar her zamankinden daha yüksek. Şimdiye kadar, Mali için 330 milyon dolarlık BM yardım başvurusu yarısı finanse edildi ancak ihtiyaç sahibi insan sayısı artmaya devam ediyor.