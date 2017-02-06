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Mali’de Güvenlik Zirvesi

Mali’nin başkenti Bamako’da bölgesel güvenliğin ele alınması amacıyla Nijer, Burkina Faso, Çad ve Moritanya Devlet Başkanlarının katıldığı güvenlik zirvesi bugün başladı.


06 Şubat 2017 18:21

Mali’nin başkenti Bamako’da bölgesel güvenliğin ele alınması amacıyla olağanüstü bir zirve başladı. Mali’nin ev sahipliğinde yapılan "Mali’de Güvenlik Durumu ve Sahel’e Etkisi” konulu zirveye Nijer, Burkina Faso, Çad ve Moritanya Devlet Başkanları katılıyor. Zirvede, toplantılara katılan ülkelerin ortak çalışmasıyla teröre karşı başarı sağlayabilecekleri vurgulandı. En kısa zamanda yeni strateji başlatılması gerektiği saldırganların hiç olmadıkları kadar kararlı oldukları belirtildi.

Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Veled Abdül Aziz, terörle mücadele kapsamında Moritanya’nın somut önerilerde bulunacağını aktardı. 

Etiketler: güvenlik zirvesi, mali


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