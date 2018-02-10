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Mali'de mayın patlaması: 5 ölü, 18 yaralı

Mali'de yolcuları taşıyan aracın yola döşenen mayın üzerinden geçmesi sonucu meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

Malide mayın patlaması: 5 ölü, 18 yaralı

10 Şubat 2018 19:52

Mali'nin Dera kentinde yolcuları taşıyan araç, yola döşenen mayın üzerinden geçti. Mayının patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı.

Mayınların bölgeye teröristler tarafından döşendiğini belirten yetkili Sidi Alassane Toure, "Artık teröristlerle aynı çatı altında yaşamayı kabul etmemeliyiz. Teröristlerle aynı köyde yaşıyoruz" diye konuştu.
Öte yandan, Mopti bölgesinde geçtiğimiz aylarda mayın patlaması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmişti. İki gün sonra ise kimliği belirsiz kişiler tarafından askeri kampa düzenlenen silahlı saldırı sonucu 14 asker öldürülmüştü.

 

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