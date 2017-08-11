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Maliye Bakanı Ağbal Bitlis'te

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bazı temas ve incelemelerde bulunmak üzere Bitlis'e geldi.

Maliye Bakanı Ağbal Bitliste

11 Ağustos 2017 12:25

Havayoluyla Muş'a, oradan da karayoluyla Bitlis'e gelen Bakan Ağbal, ilk olarak Bitlis Valiliğini ziyaret etti. Vali yardımcıları ve diğer kamu kurum amirleri tarafından karşılanan Bakan Ağbal, şeref defterini imzaladıktan sonra açıklamalarda bulundu. Bitlis ekonomisi için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade eden Bakan Ağbal, "Bitlis'e çalışma ziyaretlerinde bulunmak için geldik. Hem valimizle hem de AK Parti Genel Başkan Yardımcımızla hem Bitlis'te hem de ilçelerde çeşitli incelemelerde bulunacağız. İlimizin sorunları konusunda Maliye Bakanlığı olarak neler yapabiliriz, ne tür katkılar sağlayabiliriz konularında görüşmelerde bulunacağız. Yine belediye başkanlarımızla birlikte istişarelerde bulunacağız. Akşam da Bitlisli iş adamlarımızın katıldığı bir etkinlikte kentin sorunları ve gelişmesi için yapılacaklar konusunda istişarede bulunacağız. Bugün farklı yerlerde Bitlis'in faydası için çalışmalarda bulunacağız. İnşallah bu çalışmalar Bitlis'in gelişmesi, büyümesi ve kalkınması için ne yapılması gerekiyorsa o konuda da gerekli kararları alıp gerekli adımları da atacağız" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, daha sonra Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu'ndan brifing aldı. Bakan Ağbal, valilik ziyaretinden sonra cuma namazını kılmak için Ulu Camii'ne geçti. 

Vahit Olcay

Vahit Olcay Vahit Olcay

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