Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2016 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını yazılı olarak değerlendirdi. Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,8 daraldığını kaydeden Ağbal, bu dönemde; 15 Temmuz darbe girişimi, terör saldırıları, turizmdeki daralma ve zayıf dış talep ekonomik aktivitelerde yavaşlamaya neden olduğunu belirtti.

Üçüncü çeyrekte özel tüketim harcamaları yüzde 3,2, yatırımlar ise yüzde 0,6 daraldığını bildiren Bakan Ağbal, "Kamu harcamaları ise yüzde 23,8 artışla ekonomiye pozitif katkı vermeye devam etmiştir. Hükümet olarak ekonomik aktivitede canlanmayı destekleyen, finansal istikrarı koruyan ve güçlendiren gerekli tedbirleri uygulamaya koymaktayız. Nitekim geçtiğimiz hafta Başbakanımızın açıkladığı EKK kararları da önümüzdeki dönemde reel sektörde iyileşmeye katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede; krediye erişimi ve ihracatın finansmanını artıran, yatırımlara daha çok teşvik sunan, işgücü piyasasını destekleyen, KOBİ'lere finansman sağlayan ve kredilerinin yapılandırılmasına imkan veren kritik öneme haiz bir destek paketi açıkladık" dedi.

2016 yılı son çeyreğinde öncü göstergeler ekonomiye ilişkin olumlu sinyaller verdiğinin altını çizen Maliye Bakanı, Hükümet tarafından uygulamaya konulan tedbirler, hayata geçirilecek yapısal reformlar ile dış konjonktürde meydana gelecek olumlu gelişmelerin 2017 yılında büyümenin hızlanmasını destekleyeceğini vurguladı.

