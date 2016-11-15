Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2016 Yılı Ocak-Ekim dönemi bütçe rakamlarını yazılı olarak değerlendirdi. Bütçe gerçekleşmeleri yıl sonu tahminleri ile uyumlu seyrettiğini belirten Ağbal, Ekim ayında bütçe açığı 104 milyon TL ile sınırlı kaldığını, faiz dışı fazla ise 2,8 milyar TL olarak gerçekleştiğini bildirdi. Ocak-Ekim 2016 döneminde ise bütçe açığının 12,1 milyar TL, faiz dışı fazla ise 32,4 milyar TL olduğunu kaydeden Bakan Ağbal, yılın ilk 10 ayındaki bütçe açığının yıl sonu için öngörülen 34,6 milyar TL’lik açığın yüzde 35’ine denk düştüğünü kaydetti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Ocak-Ekim döneminde harcamalar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artarak 460 milyar TL olmuştur. Bütçe gelirleri ise aynı dönemde yüzde 12,5 oranında artarak 447,9 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu dönemde vergi gelirleri yüzde 9,5 oranında artarak 365 milyar TL, vergi dışı gelirler ise yüzde 28,1 oranında artarak 82,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Ekim ayında bütçe gelirlerinin baz etkisinden arındırıldığında güçlü bir performans sergilediğinin altını çizen Ağbal, "2016 yılı Ekim ayında merkezi yönetim bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 oranında azalarak 43,4 milyar TL, vergi gelirleri ise yüzde 2,8 oranında artarak 36,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ancak 2015 ve 2016 yılları Ekim aylarından 4.5G ihalesi ve BOTAŞ nedeniyle tahsil edilen arızi gelirleri hariç tuttuğumuzda merkezi yönetim bütçe gelirlerinin yüzde 11, vergi gelirlerinin ise yüzde 9,4 oranında arttığı görülmektedir. 6736 sayılı Kanun kapsamında başvurular hakkında da kısaca bilgi vermek istiyorum. 14 Kasım itibarıyla 6,2 milyon adet başvuru alarak 56,6 milyar TL tutarında alacağı yapılandırdık. Yapılandırılan tutarlara karşılık da 2 milyar TL tahsilat yaptık" değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşlara bu önemli fırsatı kaçırmamaları ve başvurularını 25 Kasım’a kadar yapmalarını önemle hatırlatan Bakan Ağbal, "Ayrıca vatandaşlarımız unutmasın, peşin ödemeler ve ilk taksit ödemelerinin Kasım ayı içinde yapılması gerekiyor. Vatandaşlarımız ödemelerde 30 Kasım tarihini sakın kaçırmasınlar" ifadelerini kullandı.