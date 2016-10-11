Özellikle LPG ve doğalgaz arasındaki ÖTV farkının haksız rekabet ortamı oluşturduğu konusunu gündeme getiren Yağız, "Tüpgaza uygulanan ÖTV oranının düşürülmesi gerektiği savunuyoruz. Bugün tüpgaz ve doğalgaz uygulanan ÖTV farkı çok ciddi haksızlık sergilemektedir. LPG'ye yüzde 40 ÖTV eklenirken, doğalgazda ÖTV oranı yüzde 4’tür. Bu durum haksız bir rekabet örneği teşkil etmektedir. Şehir hayatında ekonomik durumu iyi olan halkımız doğalgaz kullanılırken, kırsal kesimlerde yaşayanlar tüpgaz kullanmaktadır. Yani tüpgaz kullananların ekonomik yükü yüksek oranda ÖTV uygulamasıyla daha da ağırlaştırılmıştır. Haksız rekabet insan hayatına olumsuz yansımaları vardır. Bu durum da bir anlamda mağduriyetler yaşatmaktadır" dedi.

Memleket menfaatlerinin konuşulduğu görüşmede Genel Müdür Abubekir Yağız, karayolu ile ithalatın yasak olduğunu, deniz çıkışı noktasında ise sıkıntılar yaşandığını dile getirildi. Deniz yolu çıkışı hakkı elde eden tek firmanın da ücreti mukabilinde dahi hizmet vermediğini dile getirdi.