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Maliye Bakanı Ağbal Eskişehir’de

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.

Maliye Bakanı Ağbal Eskişehirde

29 Ocak 2017 14:44

Basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyarette Bakan Ağbal, fabrikanın sosyal tesislerindeki öğlen yemeği sonrasında şeker fabrikasını ve etanol ünitesini gezdi. Bakan Naci Ağbal ile beraberindeki heyet, ardından makine fabrikasını gezdi. Buradaki gezinin ardından heyete şeker ve makine fabrikaları ile ilgili sunum ve sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Gezi sonrasında Bakan Ağbal’a ziyaretten dolayı plaket takdim edildi.

Bakan Ağbal'ın ziyareti sırasında Vali Azmi Çelik, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü, kurum müdürleri ile çalışanlar da hazır bulundu.  

Kadir Arslan
 

Etiketler: Maliye Bakanı Naci Ağbal


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