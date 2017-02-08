Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Maliye Bakanı Ağbal: 'Referandum sonrası yatırımlarda patlama olacak'

Maliye Bakanı Ağbal: 'Referandum sonrası yatırımlarda patlama olacak'

Maliye Bakanı Ağbal, Eylül ayından bu yana ekonomide hareketlilik getirecek bir takım inisiyatifler aldıklarını belirterek, "Yeni açıkladığımız teşvikler ve vergi indirimleri alışverişi canlandırdı, piyasayı hareketlendirdi" dedi.

Maliye Bakanı Ağbal: Referandum sonrası yatırımlarda patlama olacak

08 Şubat 2017 13:57

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bloomberg HT'de canlı yayına katıldı. Ekonomide büyüme tarafında 3'üncü çeyrekte aşağı yönlü giden eğimin yukarı döneceğini, bu yönde gelişmeler olduğunu söyleyen Ağbal, "Eylül ayından bu yana ekonomide hareketlilik getirecek bir takım inisiyatifler aldık. Bugün kamu maliyemiz ve bankacılık sistemimiz sağlam. Kamu maliyesinde bir miktar mali alanımız var, bu alanı dikkatlice kullanmak suretiyle ekonomiyi yukarı çekecek adımları atıyoruz ve görüyorum ki yeni açıkladığımız teşvikler ve vergi indirimleri alışverişi canlandırdı, piyasayı hareketlendirdi" dedi.

Maliye Bakanı, 2017'de özellikle referandum sürecinden sonra yatırımlarda patlama olacağını belirtti.
2017'de hiçbir vergide artış yapmayacaklarını belirten Bakan Ağbal, "Şu anda beyaz eşya, mobilya ve konut sektöründe vergi indirimi yaptık. Bu 3 sektör dışında başka sektöre dönük vergi indirimi çalışmamız yok" diye konuştu.

Yabancıya konut satışlarındaki yeni teşvikler ile ilgili Ağbal, "İnsanlar artık Türkiye'de konut edinmek istiyor, inşaat sektörü müthiş bir ivme yakaladı, inanıyorum ki bu teşvikle Türkiye yakaladığı fırsatı yatırıma çevirecek. Türkiye'yi konut ve iş yeri açısından çekim merkezi yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ağbal, ekonomiyi güçlendireceksek böyle bir araca (Varlık Fonu'na) ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bizimle benzer ülkelerin de varlık fonu var. Türkiye'nin şu an elindeki varlıklar, varlık fonu kurulmasına imkan veriyor. Bu varlıkları kaldıraç etkisiyle kullanarak ekonomide yatırım fırsatlarını kullanacağız, bu son derece modern bir yöntem, Türkiye neden kullanmasın?" dedi. Ayrıca Ağbal, fona devredilen şirketler vergiden muaf olmadığını söyledi.
Ağbal "Varlık fonu yatırım için kaynak üretecek kaynak kullanacak ve yatırım yapacak. Bazı değerlendirmelerde 'harcamacı kamu kuruluşu' kurmuşuz gibi ifadeler kullanıyor. Bu fon yatırım fonudur" dedi.
Maliye Bakanı, TVF'nin ikici bir hazine fonu olduğuna olduğuna dair eleştirilere de "Asla böyle bir şey söz konusu değil, Türkiye'nin tek bir hazinesi var. TVF'nin kuruluş amacı yatırımdır. Buraya devredilen varlıklar bu ülkenin varlıklarıdır. İkinci hazine benzetmelerini doğru bulmam" şeklinde cevap verdi. 

Etiketler: Maliye Bakanı Naci Ağbal, referandum


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!