Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Gündem »
  • Maliye Bakanı Ağbal: 'Tek bir amacımız var terör örgütlerinin yuvalarını dağıtmak'

Maliye Bakanı Ağbal: 'Tek bir amacımız var terör örgütlerinin yuvalarını dağıtmak'

Hafta sonunu memleketi Bayburt’ta geçiren Maliye Bakanı Naci Ağbal, kentteki çeşitli yatırımları inceleyip esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Maliye Bakanı Ağbal: Tek bir amacımız var terör örgütlerinin yuvalarını dağıtmak

04 Şubat 2018 13:53

Bir çay ocağına giren Bakan Ağbal burada vatandaşlarla sohbet ederek Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Bizim millet olarak devlet olarak kimsenin toprağında gözümüz yok.” diyen Ağbal, Türkiye’nin o bölgedeki terör yuvalarını dağıtmakta kararlı olduğunu dile getirdi.

Ağbal şunları söyledi: “Kilis’e, Hatay’a roketler atıyorlar. Dolayısıyla bizim eğer askerimiz bugün oradaysa bizim tek bir amacımız var. Oradaki terör yuvalarını dağıtmak. Bizim millet olarak devlet olarak kimsenin toprağında gözümüz yok. Kimsenin toprağını istemiyoruz biz. Ama sınırlarımızın dibinde böyle bir ortamın oluşmasına da müsaade etmeyiz. Baştan beri Türkiye söylüyor. Diyor ki, bu PYDE dediğiniz PKK. Bunu yedi düvelde aslında biliyor. Açıyorsunuz televizyon kanallarına bakıyorsunuz, PYD denilen örgütün propagandasına bakıyorsunuz, yaptıklarına bakıyorsunuz PKK’nın bir kolu. PKK’nın terör örgütü olduğunu da bütün dünya kabul ediyor. PKK’nın uzantısı olan bir örgüte Türkiye’nin veya diğer devletlerin sen burada gel terör bölgesi oluştur demeleri mümkün mü? O açıdan Türkiye bu bölgede kim ne derse desin kimsenin icazetini alıp lafına sözüne bakacağımız yok. Lafla sözle de olmuyor bu işler. Eğer Türkiye’ye verilen sözler tutulsaydı, o terör örgütleri oradan başka yollarla süpürülseydi Türkiye bu operasyonu yapmaya ihtiyaç duymazdı.”

PYD’nin Suriye’nin kuzeyini ele geçirerek bir terör devleti kurmak istediğini vurgulayan Bakan Ağbal açıklamasını şöyle sürdürdü: “Türkiye ne gördü orada o yapı kendini orada iyice kuvvetlendiriyor. Tüneller yapmışlar, kuleler yapmışlar. O bölgeyi ele geçirmek istiyorlar. Suriye’nin bir parçasını Suriye’den koparıp Irak sınırına kadar olan o bölgede bir terör devleti kurmak istiyorlar. Orada bir terör devleti kurmak ne demek. Türkiye’nin bütün o sınırını gerek Suriye’deki gerek Irak’taki sınır boyunca ülkemizin tehdit altında olması demek. Oradan saldırı yapmaları demek. Dolayısıyla bunların amaçlarını biliyoruz. Bunların amaçları o bölgede bir şer bölgesi oluşturmak. Onun için kararlı bir şekilde operasyonlar sürecek. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız bu hususu çok net bir şekilde ifade ediyorlar. Türkiye’nin buradaki niyetleri açık ve belli. Türkiye iki yüzlü değil. Her şeyi açık seçik bir şekilde ifade ediyor. Bazı ülkeler bakıyorsunuz bir gün öyle bir gün böyle diyor. Bir gün ak dediğine diğer gün kara diyor. İki yüzlü politikalar uygulayan devletler var. Türkiye ne diyor. Benim açık niyetim buradaki terör örgütlerini yok etmek. Buna kimin itirazı olabilir. Kimsenin itirazı olmaması lazım.”

Bakan Ağbal’a ziyaretlerinde Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi ve AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak eşlik etti. 

Beşir Kelleci
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç