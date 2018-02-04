Maliye Bakanı Ağbal: 'Tek bir amacımız var terör örgütlerinin yuvalarını dağıtmak'

Bir çay ocağına giren Bakan Ağbal burada vatandaşlarla sohbet ederek Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Bizim millet olarak devlet olarak kimsenin toprağında gözümüz yok.” diyen Ağbal, Türkiye’nin o bölgedeki terör yuvalarını dağıtmakta kararlı olduğunu dile getirdi.

Ağbal şunları söyledi: “Kilis’e, Hatay’a roketler atıyorlar. Dolayısıyla bizim eğer askerimiz bugün oradaysa bizim tek bir amacımız var. Oradaki terör yuvalarını dağıtmak. Bizim millet olarak devlet olarak kimsenin toprağında gözümüz yok. Kimsenin toprağını istemiyoruz biz. Ama sınırlarımızın dibinde böyle bir ortamın oluşmasına da müsaade etmeyiz. Baştan beri Türkiye söylüyor. Diyor ki, bu PYDE dediğiniz PKK. Bunu yedi düvelde aslında biliyor. Açıyorsunuz televizyon kanallarına bakıyorsunuz, PYD denilen örgütün propagandasına bakıyorsunuz, yaptıklarına bakıyorsunuz PKK’nın bir kolu. PKK’nın terör örgütü olduğunu da bütün dünya kabul ediyor. PKK’nın uzantısı olan bir örgüte Türkiye’nin veya diğer devletlerin sen burada gel terör bölgesi oluştur demeleri mümkün mü? O açıdan Türkiye bu bölgede kim ne derse desin kimsenin icazetini alıp lafına sözüne bakacağımız yok. Lafla sözle de olmuyor bu işler. Eğer Türkiye’ye verilen sözler tutulsaydı, o terör örgütleri oradan başka yollarla süpürülseydi Türkiye bu operasyonu yapmaya ihtiyaç duymazdı.”

PYD’nin Suriye’nin kuzeyini ele geçirerek bir terör devleti kurmak istediğini vurgulayan Bakan Ağbal açıklamasını şöyle sürdürdü: “Türkiye ne gördü orada o yapı kendini orada iyice kuvvetlendiriyor. Tüneller yapmışlar, kuleler yapmışlar. O bölgeyi ele geçirmek istiyorlar. Suriye’nin bir parçasını Suriye’den koparıp Irak sınırına kadar olan o bölgede bir terör devleti kurmak istiyorlar. Orada bir terör devleti kurmak ne demek. Türkiye’nin bütün o sınırını gerek Suriye’deki gerek Irak’taki sınır boyunca ülkemizin tehdit altında olması demek. Oradan saldırı yapmaları demek. Dolayısıyla bunların amaçlarını biliyoruz. Bunların amaçları o bölgede bir şer bölgesi oluşturmak. Onun için kararlı bir şekilde operasyonlar sürecek. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız bu hususu çok net bir şekilde ifade ediyorlar. Türkiye’nin buradaki niyetleri açık ve belli. Türkiye iki yüzlü değil. Her şeyi açık seçik bir şekilde ifade ediyor. Bazı ülkeler bakıyorsunuz bir gün öyle bir gün böyle diyor. Bir gün ak dediğine diğer gün kara diyor. İki yüzlü politikalar uygulayan devletler var. Türkiye ne diyor. Benim açık niyetim buradaki terör örgütlerini yok etmek. Buna kimin itirazı olabilir. Kimsenin itirazı olmaması lazım.”

Bakan Ağbal’a ziyaretlerinde Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi ve AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak eşlik etti.

Beşir Kelleci

