Maliye Bakanı Naci Ağbal Vatan KDV İhtisas Vergi Dairesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Ağbal, asgari ücret konusunda açıklamalarda bulundu. Kasım ayı başından itibaren bir grup asgari ücret geliri elde eden vatandaşın eline geçen net tutarın bin 300 liranın altına düşmesi durumuyla karşı karşıya kaldıklarını belirten Ağbal, hükumet olarak bu konuda değerlendirme yaptıklarını söyledi. Ağbal, son 3 ayda gelirleri bin 300 liranın altına düşen çalışanların bu kayıplarını telafi etmek üzere bir çalışmayı tamamladıklarını ve düzenlemenin Bakanlar Kurulunda da kabul edildiğini dile getirdi. Bakan Ağbal, asgari ücret konusunda, ““Değerli arkadaşlar öncelikle hükumet olarak 2016 başında asgari ücretin bin 300 lira olması konusunda 1 Kasım seçimlerinde bir irade koymuştuk ve gerçekten bu iradeyi 1 Ocak 2016'da hayata geçirdik. Özellikle Kasım ayı başından itibaren bir grup asgari ücret geliri elde eden vatandaşımızın eline geçen net tutarın bin 300 liranın altına düşmesi durumuyla karşı karşıya kalınca hükumet olarak bu konuda değerlendirme yaptık. Son 3 ayda gelirleri bin 300 liranın altına düşen çalışanlarımızın bu kayıplarını telefi etmek üzere bir çalışmayı tamamladık. Bakanlar Kurulumuzda da bu kabul edildi. Sizinde ifade ettiğiniz gibi bunun yaklaşık 1 milyar liralıkta yükü mevzu bahis. Bu çalışmayı zaten o zamanda ifade ettik. Bunun için bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bu konuda bakanlık olarak hazırlıklarımız tamam bu konuyla ilgili uygulama zamanı gelmeden önce hukuki olarak gereğinin yapılmasıyla ilgili çalışmaları takip ediyorum. Hiç bir sıkıntı yok 1 Kasımdan itibaren bu düzenleme hayata girecek ve iş verenlerimiz bordro üzerine çalışanların ücretlerinde asgari geçim indirimini arttırımlı olarak uygulamak suretiyle bu uygulamayı yapacaklar. Kimse endişe etmesin herhangi bir şekilde uygulamanın hayata geçmesi konusunda bir sıkıntı olmayacak bu konuda gerekli hukuki çalışmalar o tarihten önce tamamlanmış olacak” şeklinde konuştu.

Murat Delice