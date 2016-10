Bakan Ağbal, 58., 59. ve 60. hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevinde bulunan ve sabah saatlerinde Acıbadem Maslak Hastanesi’nde hayatını kaybeden Unakıtan’ın vefatı üzerine yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadeleri kaydetti:

"Maliye Bakanımız Sayın Kemal Unakıtan Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Uzun yıllar Maliye Bakanı olarak çok önemli hizmetlerde bulunmuş; kamu maliyesinin düzeltilmesinde ve mali disiplinin sağlanmasında çok emeği olmuştur. Ekonomimizin yapısal dönüşümünde kilit kararların alınmasında önemli katkılarda bulunmuştur. Sayın Bakanımızla uzun yıllar birlikte çalıştık, üzerimizde emeği çoktur. Çok özverili, ülke ve millet sevdalısı, milletimizin manevi değerlerini her şeyin üzerinde tutan, yürekli ve cesur bir insan olarak bildik. Kendisinden çok şeyler öğrendik. Görev yaptığı yıllar Türkiye ekonomisinin uçurumun kenarından alınıp düzlüğe çıkarıldığı yıllar olmuştur. Tüm bu süreç boyunca, gece gündüz büyük bir gayretle, azimle, sağlığı pahasına çalışmış ve büyük fedakarlıklarda bulunmuştur. Bu yoğun çalışma ortamı içinde önemli hastalıklar geçirmiştir. Bu dönemlerde de her zaman sabırlı, inançlı, Hakk'ın rızasına teslim olmuş her daim memleketimiz için duada bulunmuştur. Rabbim mekanını cennet eylesin. Başta Saygıdeğer Hanımefendi olmak üzere kederli ailesine, Maliye Bakanlığı camiasına, sevenlerine, dostlarına ve hizmet vermekten her zaman onur duyduğu aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin."

İlker Turak