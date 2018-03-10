Maliye Bakanı Ağbal’dan Moody's açıklaması!

Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye hakkında değerlendirmelerde bulunmuş olmasının olası ve beklenen bir gelişme olduğunu anlatan Bakan Ağbal, “Burada beklenmeyen ve olmaması gereken şey, bu raporların hazırlanmasında politik saiklerin beklenmeyecek şekilde ortaya çıkmış olması.” dedi.

Moody’s’in Türkiye’yle ilgili özellikle 15 Temmuz Darbe Girişiminin ardından düzenlemiş olduğu raporlara bakıldığında alelacele Türkiye ekonomisiyle ilgili son derece karamsar bir raporun yayımlandığını dile getiren Bakan Ağbal, “Türkiye ekonomisinin ortaya koyduğu dinamizmini, şoklara karşı direncini, Türkiye ekonomisinin geleceğe dönük herkes tarafından ifade edilen olumlu yönlerini ifade etmeden dayanıksız bir şekilde rapor yazıp Türkiye’nin notunu indirdim diyorsunuz. Eski bir bürokrat bir açıklama yapmış demiş ki, ‘bu rapor Türkiye için değil yatırımcılar için yazıldı.’ Tamamda biz bu raporun Türkiye açısından bir itibarı yok dediysek aynısını söylüyorum yatırımcılar bakımından da bir itibarı yok bu raporun. Neden? Türkiye’yle ilgili doğrudan sermaye yatırımları devam ediyor. Bu ülkeye yabancı sermaye gelmiş. Bu senede gelecek. Bazıları hayatı exel tablolarından veya analist raporlardan okuyor. Hayatın içerisinde, reel sektörde yatırımlarda yatırımcı uzun vadede ülkenin potansiyeline bakıyor. Türkiye’ye bugün bir çok uluslar arası şirket gelip doğrudan yatırım yapmanın peşinde ve çabasında bunu nereden biliyoruz. Görüşüyoruz konuşuyoruz. Yatırım yapma konusunda iradelerini görüyoruz ve buda Türkiye ekonomisinin önünü açıyor.” şeklinde konuştu.

“Sanki özel olarak bir rol ve pozisyon verilmiş ”

Moody’s’le ilgili yaptığı eleştirilerin odağında hazırlanan raporda bir çok hususun göz ardı edildiğini vurgulayan Bakan Ağbal, “Benim Moody’s’le ilgili yaptığım eleştiri doğrudan doğruya bu raporun analist kısmında bir çok hususun göz ardı edilmiş olması, Türkiye ekonomisinde son dönemlerde ortaya koyduğumuz iradenin yok farz edilmesi, Türkiye ekonomisinin yapısal kazanımlarının ve şoklar karşısındaki dayanıklılığının bu raporda göz ardı edilmiş olması ve ileriye dönük olarak Türkiye ekonomisinin beklentilerinin de yok farz edilmesi. Dolayısıyla gerçekten Moody’s çok enterasan bir şekilde beklenmedik anlarda sanki özel olarak bir rol ve pozisyon verilmiş kendisine bu rol ve pozisyonun gereğini yerine getirmek adına çıkıyor iki sayfalık raporda ki, Moody’s’in bütün raporlarını okuyan bir insanım bir takım genel geçer ifadeler üzerinden bir ekonomiyle ilgili değerlendirmeler yapıyor.” dedi.

“Gerekirse bu konuyla ilgili bütün hukuki yollarda kullanılacak”

‘Moody’s bu tür raporları yayımladıkça kendi itibarını aşağıya çektiğini söyleyen Bakan Ağbal şöyle devam etti:

“Onun için hala söylüyorum. Türkiye ekonomisiyle ilgili yazılan bu rapor dayanaklardan yoksundur. Türkiye ekonomisinin kazanımlarını, gücünü, Türkiye ekonomisinin imkanlarını, şoklar karşısındaki dayanıklılığını göz ardı etmiştir. Bu açıdan da zaten piyasa Moody’s’in raporunu çok dikkate almadı. Gerçekten bugün bakın herkesin söylediği şöyle bir şey var. ‘Moody’s bu tür raporları yayımladıkça kendi itibarını aşağıya çekiyor. Yani ülkeler hakkında not veriliyor da kredi derecelendirme kuruluşları hakkında not verilemeyecek mi? Bakın Türkiye ekonomisine karşı bu kadar maksatlı yazılan raporlar hakkında oluşabilecek zararlara karşı bütün hukuki yolların denenmesi lazım. Yani kimse bir ülkenin ekonomisiyle ilgili ileri geri, dayanaksız raporlar yazıp ta o ülkenin ekonomisiyle ilgili böyle keyfe mahsus zarar meydana gelmesine de izin vermemeli. Gerekirse bu konuyla ilgili bütün hukuki yollarda kullanılacak.”

Beşir Kelleci

