Maliye Bakanı Ağbal, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçesini sundu. Bakan Ağbal, küresel ekonominin 2017 yılına iyileşme yaşanacağını belirterek, yılın ilk yarısında ABD ekonomisinin beklenenden daha düşük büyüyeceğini ve büyüne rakamının 3.1 olacağını söyledi. Ağbal, "Küresel ekonomideki toparlanmanın esas sürükleyicisinin gelişmekte olan ülkeler olması beklenmektedir. 2016 yılında yüzde 2.1 büyüyen Çin ve Hindistan hariç gelişmekte olan ülkelerin yüzde 3 ile belirgin şekilde toparlanması tahmin edilmektedir. ABD ekonomisinde büyümenin yılın ilk yazısında beklentilerin altında gerçekleşmiştir. Özel tüketim ve istihdamdaki güçlenme büyümeyi desteklerken düşük yatırımlar, güçlü dolar ve seçimlerin getirdiği belirsizlikler büyümeyi aşağı çekmektedir. Bu çerçevede ABD ekonomisi için 2016 büyüme yanını yüzde 2.2’den yüzde 1.6’ya revize edilmiştir. 2017 yılında ise dış ticaret ve yatırımlardaki toparlanma ile ABD’nin yüzde 2.2 büyümesi beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

DARBE GİRİŞİMİ VE TERÖR RAĞMEN YÜZDE 3.2 BÜYÜME

15 Temmuz darbe girişimi ve terör saldırılarına rağmen 2016 yılını yüzde 3.2 kapatacaklarını tahmin ettiklerini kaydeden Bakan Ağbal, "Dış politikada oluşturduğumuz olumlu gelişmeler ile hayata geçirdiğimiz yapısal reformlar sayesinde ekonomini kısa sürede incelenmesini bekliyoruz. Ayrıca krediye erişim ve taksitlendirmiş ile tüketicilere, vergide yapılandırma ve matrah arttırımı ile işletmelere sağladığımız kolaylıklar da ekonomik faaliyetlerin canlanmasına katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Bakan Ağbal, istihdama ilişkin olarak şunları söyledi:

"Son dönemde ekonomideki yavaşlama ve turizmdeki daralma işsizlik oranının yüzde 10’larda seyretmesine neden olmuştur. Öte yandan işgücüne katılım yükse düzeyde atması da işsizlik oranındaki azalış sınırlandırmaktadır. Nitekim, 2007 yılından bu yana işgücüne katılım oranı yüzde 44’ten yüzde 52.7’ye yükselmiştir. 2016 yılı sonuna yüzde 10.5 olarak tahmin ettiğimiz işsizlik oranının 2017 yılına yüzde 10.2’ye düşmesini hedefliyoruz."