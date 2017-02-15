Maliye Bakanı Naci Ağbal 2017 Yılı Ocak ayı bütçe raporunu yazılı olarak değerlendirdi. Bütçenin yeni yılın ilk ayında güçlü bir performans sergilediğini belirten Bakan Ağbal, Ocak ayında bütçe 11,4 milyar TL fazla verdiğini, faiz dışı fazlanın da 18 milyar TL olduğunu bildirdi.

Bütçe giderlerinin Türkiye yılsonu hedefleriyle uyumlu seyrettiğini belirten Maliye Bakanı, "Ocak ayında toplam harcamalar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artarak 47,3 milyar TL olmuştur.

Faiz hariç giderler ise aynı dönemde yüzde 10,4 artarak 40,8 milyar TL’ye ulaşmıştır" dedi.

Bütçe gelirleri hem vergi hem de vergi dışı gelirlerin etkisiyle güçlü bir performans sergilediğini kaydeden Ağbal, değerlendirmesini şöyle tamamladı: "Ocak ayında bütçe gelirleri yüzde 25,8 oranında artarak ve 58,8 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu dönemde vergi gelirleri yüzde 22 oranında artarak 48,4 milyar TL, vergi dışı gelirler ise yüzde 47,2 oranında artarak 10,4 milyar TL olmuştur".