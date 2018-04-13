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Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan ekonomik gelişmelere ilişkin açıklama

Maliye Bakanı Naci Ağbal; uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelerin Türkiye'yi de etkilediğini belirterek; "Ekonomideki dalgalanmalar çok hızlı bir şekilde bertaraf edilecek" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbaldan ekonomik gelişmelere ilişkin açıklama

13 Nisan 2018 12:50
 

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