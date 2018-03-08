Diğer
Kategoriler

Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan Moody's açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Moody's'in verdiği notun bizim açımızdan hiçbir itibarı yoktur. Esasen, Moody's'in Raporu'nun kendi itibarı da zayıftır" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbaldan Moodys açıklaması

08 Mart 2018 21:35

Maliye Bakanı Ağbal, TBMM Genel Kurulu'nda HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine ilişkin sorusuna cevap verdi. Ağbal, şöyle konuştu:  "Moody's'in verdiği notun bizim açımızdan hiçbir itibarı yoktur. Esasen, Moody's'in Raporu'nun kendi itibarı da zayıftır. Neden? Çünkü bu Moody's 15 Temmuz alçak darbe girişiminden sonra Türkiye ekonomisine ilişkin son derece Türkiye ekonomisinin gerçeklerine aykırı ve Türkiye'yi kötüleyen raporlar yayınladı; 2017 yılı Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde 'Türkiye ekonomisi 2017 yılında büyüse büyüse yüzde 2 veya 3 büyür' dedi, 'Türkiye ekonomisinde -yine sizin belirttiğiniz gibi, güya- kamudan atılanlar nedeniyle kamuda kalite veya yönetişim sorunu olacak' dedi ama ne oldu arkadaşlar? 2017 yılı sonu itibarıyla Türkiye ekonomisi yüzde 7'nin üzerinde büyüdü. '2017 yılında bütçe açıkları sürdürülemez seviyelere gelecek' diyen Moody's yılın sonunda bütçe açığının yüzde 1,5 seviyesinde kaldığını da gördü. Onun için, bugün piyasaların Moody's'in Raporu'na karşı verdiği tepki sıfırdır; Moody's'in Raporu'nun kendisi sıfır almıştır."

Ağbal, Türkiye ekonomisinin sağlam temelleriyle, güçlü yapısıyla, kamu yönetimindeki yüksek kalitesiyle büyüme hikâyesini devam ettirdiğini kaydederek, "Geçen sene Türkiye'ye 12 milyar dolar yabancı sermaye geldi. Kusura bakmayın, burada çıkıp da kürsüden Türkiye ekonomisinin gerçeklerini olmayan şeylerle, Moody's'le. Anlaşılıyor ki sizin referansınız Moody's. Kusura bakmayın, Moody's'in kendisi hikaye olacak" ifadelerini kullandı.  

Ahmet Umur Öztürk

Etiketler: naci ağbal

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç