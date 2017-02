Maliye Bakanı Naci Ağbal CNN Türk kanalında canlı yayına katıldı. Ağbal, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) kaynak üretimine yardım edeceğini belirterek, fonun kamu projelerinde anahtar role sahip olacağını söyledi.

Bakan Ağbal, Varlık Fonu sayesinde milletin ekonomisine daha fazla güç katacağını belirterek, "Varlık fonu hiçbir şey yapmadan kenarda bekleyemez. Başka alacağımızı kararlarla daha da güçlenecek. Türkiye ekonomisine önemli katkılar olacak. Varlık Fonu tarafından daha etkin yürütülebilecek bütün varlıklar, gayrimenkuller de olabilir. Türkiye Varlık Fonu Uluslararası standartlara uygun olarak çalışacak bir kurum olacak. Türkiye Varlık Fonu gerek içeride gerek dışarıda uluslararası piyasalara çıktığı zaman daha şeffaf olacak. Varlık Fonu altına giden şirketler, daha fazla katma değer üretecekler. Başka alacağımız kararlarla, uluslararası ortaklıklar da yaparak Varlık Fonu daha da güçlenecek. Kamu Varlıklarından hangileri bir araya getirildiğinde nasıl daha stratejik bir hal olabilir bunu düşünüyoruz" dedi.

Fonun 3 aşamalı denetimi olacağını vurgulayan Ağbal, "Bağımsız denetim var, Başbakan tarafından görevlendirilen 3 denetim görevlisi olacak ve aynı zamanda meclis denetimi var. Her sene yıllık bağımsız denetim raporu ve Başbakana sunulan denetim raporu Meclise gidecek. Plan bütçe komisyonu her sene oturacak, fondaki tüm şirketleri tekrar tekrar denetlenecek" şeklinde konuştu.

Varlık Fonu'na devredilen şirketlere müdahale konusunda kimsenin tereddüt etmesine gerek olmadığını söyleyen Maliye Bakanı, "Türkiye Varlık Fonu sermaye piyasalarına katkı sağlayacak. Bugüne nasıl hükümet sahip çıktıysa bundan sonra da sahip çıkacaktır. Bu varlıklar bu şirketler en iyi şekilde yönetildiyse, bundan sonra da müthiş bir sinerjiyle yönetilecektir. Çok temel bir kural var, Türkiye Varlık Fonu'na atanacak kişilerle ilgi atamalar tecrübeli kişiler olacaktır. Bilgi deneyimleriyle tecrübeleriyle bunu kanıtlamışlardır.

Varlık Fonu'na devredilen şirketlerin stratejileri, yönetimleri ve personelleri şu anda olduğu gibi devam edecek. Hatta oluşturulan sinerji sayesinde varlıkların oluşturduğu bu değere daha fazla değer katılacak. Sadece hisse devri yaptık. Özelleştirme İdaresi'ndeki hisseleri alıp Varlık Fonu'na devrettik. Özellikle kanuna yazdık, uluslararası standartlara sahip stratejilerle yönetilecek. Her şirketin kendi yönetim kurulu ve yönetimleri var. Sadece hissedarlıktan kaynaklanan yönetim organlarını oluşturma yetkisini kullanacak. Stratejilere ve alınan kararlara hiçbir şekilde müdahale olmayacak. Özelleştirme fonunda olan varlıklarda bu fona devredilen şirketler arasında yer alıyor. Halkbank ve THY, özelleştirme planında olan şirketler... Bu varlıklarla ilgili bu şirketlerle ilgili özelleştirme süreçleri yine hükümet tarafından kararlaştırılacak. Varlık Fonu yine hükümetin, bu devletin fonu, kimse endişe etmesin".

Vergisini düzenli ödeyene indirim

Maliye Bakanı Ağbal, bir vergi mükellefi bütün vergi beyannamelerini süresinde ödemişse ve geçmişe yönelik borcu yoksa, yapılan denetimlerde bir eksiklik de yoksa bu mükellefi ödüllendireceklerini bildirerek, "Ben vergimi zamanında ödüyorum diyenler çıkıyor. Bizim uzun zamandır üzerinde çalıştığımız konuydu. Bir vergi mükellefi geçmiş 3 yılda tüm vergileri süresinde ödemişse, borcu yoksa, 3 yıl içinde yapılan denetimlerde de bir eksiklik bir yanlışlık yoksa bu mükellefi nasıl ödüllendireceğiz. Geçmişine bakacağız. Ona göre değerlendireceğiz. Yani sonuç olarak 100 liranın 5 lirasını almayacağız" ifadelerini kullandı.

Yabancılara konut satışı konusuna da değinen Ağbal, "Yabancılar Türkiye'de çalışmak istiyorlar. Türkiye gelecek vaat ediyor. Özellikle son yıllarda inşaat sektörü çok sayıda yatırım çekiyor. İnşaat sektörünün ekonomi için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yabancılar konut almak istediklerinde katma değer vergisi ödemeyecek. Geçen sene bu şekilde 18 bin konut satılmış. Yabancı şirket kaç liralık konut satın alırsa alsın bundan faydanalacak. Nereye gitsek yabancıları görüyoruz. Yabancılar artık Türkiye'de yaşamak istiyorlar. Bizde ekonomiye dinamizm katmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta beyaz eşyaya yapılan ÖTV indiriminin, piyasada bir canlanma başlattığını kaydeden Ağbal, sözlerini şöyle tamamladı: "3 aylık bir kampanya dönemi yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde mobilya ve beyaz eşya önemli bir talep artışı getirecek. Şu an gündemimizde, inşaat sektöründe vergi maliyetlerini aşağı çekmek için Bakanlar Kurulu'muzun talimatları oldu. Vergi oranlarını aşağıya çekecek önerileri sunduk. Özellikle son 6 yılda ekonomide canlanmayı desteklemek. Ağustos'dan sonra önce bankacılık, sonra talep, sonra üretim noktasında ekonomide canlanmayı görüyoruz. Otomotivde her zaman şuna önem verdik. Otomotiv sektöründe ekonomiye canlandıracak tedbirler alınması gerekiyorsa onu da yaparız. Otomotivde her zaman söylüyorum konuşuyorum. Ekonomiyi canlandıracak bir durum gerekiyorsa yaparız. Araçlarda vergi indirimi yaptık. Otomotivde istişareler sürüyor. Hem otomotiv hem de diğer sektörlerde çalışmalarımızı yaparız".