Maliye Bakanlığı müfettişlerinden dikkat çeken Dünya Kadınlar günü hediyesi

Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şubesi’nin Dünya Kadınlar Günü hediyesi olarak kadın üyeleri adına fidan diktirmesi büyük ilgi gördü.

Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Musa Deniz, "Toplumun temelini oluşturan tüm kadınların 8 Mat Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bu yıl her bir kadın üyemiz için TEMA Vakfı’na birer adet fidan bağışında bulunduk. Kalıcı ve faydalı bir hediye olmasını istedik. O fidanlar, büyüyecek ve onlarca yıl dünyamıza oksijen verecekler" dedi.

Sevinçlerini sosyal medyadan paylaştılar

8 Mart sabahı e-maillerini kontrol eden ve, "8 Mart Dünya Kadınlar Gün için Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şubesi sizin adınıza Gaziantep Nurdağı Hatıra Ormanı’na 1 adet fidan bağışlamıştır" yazılı kartlar alan kadın üyeler, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak sevinçlerini arkadaşlarıyla paylaştı.