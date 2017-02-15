Maliye Bakanlığı, 2017 yılı Ocak ayı bütçe raporunu açıkladı. Rapora göre; merkezi yönetim bütçesi 2016 yılı Ocak ayında 4 milyar 199 milyon TL fazla vermiş iken 2017 yılı Ocak ayında 11 milyar 431 milyon TL fazla verdi. 2016 yılı Ocak ayında 9 milyar 811 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2017 yılı Ocak ayında 18 milyar 19 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

2016 yılı Ocak ayında bütçe giderleri 42 milyar 521 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2017 yılının aynı ayında yüzde 11,3 oranında artarak 47 milyar 347 milyon TL oldu. 2016 yılı Ocak ayında faiz hariç bütçe giderleri 36 milyar 909 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2017 yılı Ocak ayında yüzde 10,4 oranında artarak 40 milyar 759 milyon TL oldu. Diğer taraftan 2017 yılı Ocak ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 oranında artarak 6 milyar 588 milyon TL olarak gerçekleşti.

2016 yılı Ocak ayında 46 milyar 720 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2017 yılı Ocak ayında yüzde 25,8 oranında artarak 58 milyar 778 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri ise yüzde 22 oranında artarak 48 milyar 421 milyon TL oldu.

Bütçe giderleri

2017 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 645 milyar 124 milyon TL ödenekten Ocak ayında 47 milyar 347 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 42 milyar 521 milyon TL harcama yapıldı. 2017 yılı Ocak ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 587 milyar 624 milyon TL ödeneğin yüzde 6,9’u kullanılarak 40 milyar 759 milyon TL gider gerçekleştirildi. Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 oranında artarak 16 milyar 272 milyon TL oldu.

2017 yılı Ocak ayında, personel giderleri için bütçede öngörülen 162 milyar 639 milyon TL ödeneğin yüzde 10’u kullanıldı. 2017 yılı Ocak ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 oranında artarak 2 milyar 807 milyon TL oldu ve bütçede öngörülen 27 milyar 138 milyon TL ödeneğin yüzde 10,3’ü bu ayda kullanıldı.

2017 yılı Ocak ayında mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 oranında artarak 1 milyar 951 milyon TL olarak gerçekleşti ve bütçede öngörülen 52 milyar 119 milyon TL ödeneğin yüzde 3,7’si bu ayda kullanıldı. 2017 yılı Ocak ayında cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 oranında artarak 18 milyar 265 milyon TL olarak gerçekleşti ve bütçede öngörülen 249 milyar 266 milyon TL ödeneğin yüzde 7,3’ü bu ayda kullanıldı.

2017 yılı Ocak ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 10 milyar 268 milyon TL transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 1 milyar 935 milyon TL oldu. 2017 yılı Ocak ayında cari transferler içinde yer alan mahalli idare payları 4 milyar 497 milyon TL olarak gerçekleşti.

2017 yılı Ocak ayında 361 milyon TL sermaye gideri, 7 milyon TL sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 1 milyar 97 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz giderleri 2017 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 oranında artarak 6 milyar 588 milyon TL oldu.

Bütçe gelirleri

2016 yılı Ocak ayında bütçe gelirleri 46 milyar 720 milyon TL iken 2017 yılının aynı ayında yüzde 25,8 oranında artarak 58 milyar 778 milyon TL olarak gerçekleşti. 2017 yılı Ocak ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 oranında artarak 48 milyar 421 milyon TL oldu. 2017 yılı Ocak ayında genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,7 oranında artarak 8 milyar 276 milyon TL olarak gerçekleşti.

2017 yılı Ocak ayında özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 541 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 541 milyon TL oldu.

Vergi türleri itibarıyla 2017 yılı Ocak ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre; kurumlar vergisi yüzde 152,9, ithalden alınan katma değer vergisi yüzde 43,5, harçlar yüzde 42,1, özel tüketim vergisi yüzde 21,9, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 19,7, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 15,5, gelir vergisi yüzde 10,5, damga vergisi yüzde 8,5 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 21,8 oranında arttı.