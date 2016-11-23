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Maliye bazı beyannamelerin verilmesinin süresini uzattı

Maliye Bakanlığı, muhtasar, damga vergisi ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilmesi süresinin 28 Kasım 2016'ya uzatıldığı açıkladı.


23 Kasım 2016 15:37

Maliye Bakanlığı, muhtasar, damga vergisi ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilmesi süresinin 28 Kasım 2016'ya uzatıldığı açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 23 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 23 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Kasım 2016 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (28 Kasım 2016 Pazartesi) ödeyecekleri tabiidir" denildi.
 

Etiketler: Maliye Bakanlığı


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