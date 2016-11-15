Maliye Bakanlığı 2016 yılı Ekim ayı ’Bütçe Rakamları’nı açıkladı. 2015 yılı Ekim ayında 7,2 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı Ekim ayında 104 milyon TL açık verdi. 2015 yılı Ekim ayında 9,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2016 yılı Ekim ayında 2,8 milyar TL faiz dışı fazla verildi. 2016 yılı Ekim ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 oranında azalarak 43,4 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 18,9 oranında artarak 43,5 milyar TL olarak gerçekleşti. 2016 yılı Ekim ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 oranında artarak 36,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 19,6 oranında artarak 40,6 milyar TL oldu.

2015 yılı Ocak-Ekim döneminde 6,2 milyar TL açık veren bütçe, 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde 12,1 milyar TL açık verdi. 2015 yılı Ocak-Ekim döneminde 41,2 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde 32,4 milyar TL faiz dışı fazla verildi. 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 oranında artarak 447,9 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 13,8 oranında artarak 460 milyar TL olarak gerçekleşti. 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 oranında artarak 365 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 16,4 oranında artarak 415,4 milyar TL oldu.

Merkezi yönetim bütçesi 2015 yılı Ekim ayında 7 milyar 235 milyon TL fazla vermiş iken 2016 yılı Ekim ayında 104 milyon TL açık verdi. 2015 yılı Ekim ayında 9 milyar 872 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2016 yılı Ekim ayında 2 milyar 801 milyon TL faiz dışı fazla verildi. 2015 yılı Ekim ayında bütçe giderleri 36 milyar 562 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2016 yılının aynı ayında yüzde 18,9 oranında artarak 43 milyar 469 milyon TL oldu. 2015 yılı Ekim ayında faiz hariç bütçe giderleri 33 milyar 925 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2016 yılı Ekim ayında yüzde 19,6 oranında artarak 40 milyar 564 milyon TL oldu. Diğer taraftan 2016 yılı Ekim ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 oranında artarak 2 milyar 906 milyon TL olarak gerçekleşti. 2015 yılı Ekim ayında 43 milyar 797 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2016 yılı Ekim ayında yüzde 1 oranında azalarak 43 milyar 365 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri ise yüzde 2,8 oranında artarak 36 milyar 61 milyon TL oldu.

2016 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 570 milyar 507 milyon TL ödenekten Ekim ayında 43 milyar 469 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 36 milyar 562 milyon TL harcama yapıldı. 2016 yılı Ekim ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 514 milyar 507 milyon TL ödeneğin yüzde 7,9’u kullanılarak 40 milyar 564 milyon TL gider gerçekleştirildi. Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 oranında artarak 12 milyar 249 milyon TL oldu. 2016 yılı Ekim ayında, personel giderleri için bütçede öngörülen 147 milyar 826 milyon TL ödeneğin yüzde 8,3’ü kullanıldı.

2016 yılı Ekim ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 oranında artarak 1 milyar 976 milyon TL oldu ve bütçede öngörülen 24 milyar 895 milyon TL ödeneğin yüzde 7,9’u bu ayda kullanıldı. 2016 yılı Ekim ayında mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 oranında artarak 4 milyar 363 milyon TL olarak gerçekleşti ve bütçede öngörülen 46 milyar 891 milyon TL ödeneğin yüzde 9,3’ü bu ayda kullanıldı.

2016 yılı Ekim ayında cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 oranında artarak 15 milyar 336 milyon TL olarak gerçekleşti ve bütçede öngörülen 217 milyar 674 milyon TL ödeneğin yüzde 7’si bu ayda kullanıldı. 2016 yılı Ekim ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 7 milyar 162 milyon TL transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 1 milyar 889 milyon TL oldu. 2016 yılı Ekim ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 670 milyon TL, mahalli idare payları ise 3 milyar 456 milyon TL olarak gerçekleşti. 2016 yılı Ekim ayında 5 milyar 506 milyon TL sermaye gideri, 650 milyon TL sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 484 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz giderleri 2016 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 oranında artarak 2 milyar 906 milyon TL oldu.

2015 yılı Ekim ayında bütçe gelirleri 43 milyar 797 milyon TL iken 2016 yılının aynı ayında yüzde 1 oranında azalarak 43 milyar 365 milyon TL olarak gerçekleşti. 2016 yılı Ekim ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 oranında artarak 36 milyar 61 milyon TL oldu. 2016 yılı Ekim ayında genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,6 oranında azalarak 5 milyar 588 milyon TL olarak gerçekleşti. 2016 yılı Ekim ayında özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 508 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 208 milyon TL oldu.

Vergi türleri itibarıyla 2016 yılı Ekim ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre; özel tüketim vergisi yüzde 24,2, harçlar yüzde 18,1, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 12,8, kurumlar vergisi yüzde 10,5, damga vergisi yüzde 9,7, gelir vergisi yüzde 9,2 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 0,7 oranında artarken, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 27,3, ithalden alınan katma değer vergisi yüzde 10,1 oranında azaldı.

2016 Ocak-Ekim dönemi

Merkezi yönetim bütçesi 2015 yılı Ocak-Ekim döneminde 6 milyar 227 milyon TL açık vermiş iken 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde 12 milyar 140 milyon TL açık verdi. 2015 yılı Ocak-Ekim döneminde 41 milyar 175 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde 32 milyar 444 milyon TL faiz dışı fazla verildi. 2015 yılı Ocak-Ekim döneminde bütçe giderleri 404 milyar 213 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2016 yılının aynı döneminde yüzde 13,8 oranında artarak 459 milyar 990 milyon TL oldu. 2015 yılı Ocak-Ekim döneminde faiz hariç bütçe giderleri 356 milyar 811 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde yüzde 16,4 oranında artarak 415 milyar 407 milyon TL oldu. Diğer taraftan 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 oranında azalarak 44 milyar 583 milyon TL olarak gerçekleşti. 2015 yılı Ocak-Ekim döneminde 397 milyar 986 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2016 yılının aynı döneminde yüzde 12,5 oranında artarak 447 milyar 850 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 9,5 oranında artarak 365 milyar 35 milyon TL oldu.

2016 yılı Ocak-Ekim döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 459 milyar 990 milyon TL olarak gerçekleşti. Personel giderleri, 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 oranında artarak 125 milyar 889 milyon TL oldu. 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 oranında artarak 20 milyar 566 milyon TL oldu. 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 oranında artarak 37 milyar 931 milyon TL olarak gerçekleşti.

2016 yılı Ocak-Ekim döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,2 oranında artarak 182 milyar 801 milyon TL olarak gerçekleşti. 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,7 oranında artışla 89 milyar 562 milyon TL transfer yapıldı. Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 15 milyar 298 milyon TL oldu. 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 9 milyar 992 milyon TL olarak gerçekleşti. Mahalli idare payları ise 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 oranında artarak 41 milyar 767 milyon TL oldu. 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde 34 milyar 387 milyon TL sermaye gideri, 4 milyar 865 milyon TL sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde 8 milyar 968 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz giderleri 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 oranında azalarak 44 milyar 583 milyon TL oldu.

2015 yılı Ocak-Ekim döneminde bütçe gelirleri 397 milyar 986 milyon TL iken 2016 yılının aynı döneminde yüzde 12,5 oranında artarak 447 milyar 850 milyon TL olarak gerçekleşti. 2016 yılı Ocak-Ekim dönemi vergi gelirleri tahsilatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 oranında artarak 365 milyar 35 milyon TL oldu. 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,4 oranında artarak 65 milyar 993 milyon TL olarak gerçekleşti. 2016 yılı Ocak-Ekim döneminde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 13 milyar 263 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 3 milyar 559 milyon TL oldu. Vergi türleri itibarıyla 2016 yılı Ocak-Ekim dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre; kurumlar vergisi yüzde 26,5, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 20,2, özel tüketim vergisi yüzde 12, gelir vergisi yüzde 11,7, damga vergisi yüzde 10,1, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 6,2, harçlar yüzde 4,1 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 8,2 oranında arttı, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 1,1 oranında azaldı.