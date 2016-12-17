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Malkoç: Hiçbir terör saldırısı Türk milletini yıldıramayacaktır

Kamu Başdenetçisi Şeref Malko, bir hafta arayla meydana gelen terör saldırılarını lanetlediğini belirterek ,"Kayseri Erciyes Üniversitesi Kampüsünün önünde çarşı iznine çıkan askerlerimizi hedef alan bombalı saldırı birlik ve beraberliğimize, istikrarımıza yapılmış bir saldırıdır” dedi.

Malkoç: Hiçbir terör saldırısı Türk milletini yıldıramayacaktır

17 Aralık 2016 14:28

Kayseri'de meydana gelen terör saldırısının ardından Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç yazılı bir açıklama yaptı. Malkoç açıklamasında birlik mesajı vererek, “Bu hain saldırılar karşısında milletimiz ve devletimiz dik duruşunu kararlılıkla sürdürecektir. Bu saldırılar 1.Dünya Savaşı’nın devamı niteliğindedir. Ancak Devletimiz her türlü iğrenç ve hain saldırıları defedecek güç ve kudrettedir. PKK, FETÖ, DAEŞ, PYD-YPG ve DHKP-C gibi terör grupları Milli vakar ve duruşumuz karşısında başarılı olamayacaktır. Terör gruplarına destek veren ülkeler bilsinler ki terör er ya da geç onlara destek veren ülkeleri de vuracaktır. Anadolu coğrafyasında bin yıldır bu hainlikleri çok yaşadık hepsini yendik. Bu lanet terörü ’de yeneceğiz inşallah. Bu saldırının Halep saldırısı ile eş zamanlı olması anlamlıdır. Kayseri saldırısının, 17 Aralık’ta olması zamanlama açısından da son derece manidardır. Bu alçak saldırıyı yapanların arkasındaki güçler tespit edilecek hukukun içinde hepsinden hesap sorulacaktır. Şehit kardeşlerimize yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin mekânları cennet olsun. Ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun" dedi. 

Etiketler: fetö, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, pkk


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