Malmö 2-0 Beşiktaş Maçı Golleri İzle| Malmö Beşiktaş kaç kaç bitti?

Malmö Beşiktaş Maçı Golleri İzle... UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Beşiktaş, deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
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Maçtan dakikalar
9. dakikada Gökhan Töre'nin sağ kanattan ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışı sağ çaprazında buluşan Medel'in şutu savunmadan döndü.
16. dakikada sol kanattan Ljajic'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Gökhan Töre'nin şutunu kaleci Dahlin kornere çeldi.
24. dakikada Ljajic'in pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Vagner Love'ın şutunu Dahlin kurtardı.
27. dakikada Ljajic'in sağ kanattan ortasında ön direkte Gökhan Töre'nin kafa vuruşu az farkla auta gitti.
36. dakikada sol kanattan Safari'nin kullandığı serbest vuruşta kale önünde Nielsen'in şutunu kaleci Karius kontrol etti.
53. dakikada sağ kanatta topla buluşan Vindheim'in ortasında ceza sahasında Caner'e de çarparak yön değiştiren meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
64. dakikada sol kanattan Caner'in ortasında Love'ın şutu savunmadan döndü.
66. dakikada sol kanattan Caner'in pasında ceza sahası içinde Love'ın şutunu kaleci güçlükle çeldi.
75. dakikada Caner Erkin, ceza sahası içinde Vindheim'i düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
76. dakikada penaltı atışını kullanan Markus Rosenberg topu ağlarla yolladı. 2-0
Stat: Swedbank
Hakemler: Aleksandar Stavrev, Marjan Kirovski, Dejan Kostadinov
Malmö: Johan Dahlin, Andreas Vindheim, Rasmus Bengtsson, Behrang Safari, Lasse Nielsen (Brorsson dk. 90+2 ?), Soren Rieks, Oscar Lewicki, Anders Christiansen (Innocent dk. 73), Fouad Bachirou, Arnor Traustason (Antonsson dk. 85 ?), Markus Rosenberg
Yedekler: Walter Viitala, Egzon Binaku, Eric Larsson, Romain Gall
Teknik Direktör: Uwe Rösler
Beşiktaş: Karius, Pepe, Medel, Vida, Gökhan Gönül (Oğuzhan dk. 83 ?), Lens, Necip, Ljajic (Quaresma dk. 70), Caner, Gökhan Töre (Babel dk. 59), Love
Yedekler: Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Tolgay Arslan, Cyle Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Vindheim (dk. 53), Rosenberg (dk. 76 pen.) (Malmö)
Sarı kartlar: Bachirou, Rieks (Malmö), Pepe, Medel, Caner (Beşiktaş)