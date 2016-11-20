İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı Nurettin Baransel Kışlasının taşınma işlemleri sürüyor. Kurban Bayramı öncesi başlayan taşınma işleminde sona yaklaşılırken, çok sayıda askeri araç ve personel bugün Gaziantep'in İslahiye ilçesine getirildi. Trenle İslahiye Garı'na getirilen askeri araçlar ve personel, buradan 106. Topçu Alay Komutanlığı kışlasına sevk edildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından şehir merkezlerinde bulunan kışlaların şehir dışına taşınması kararı alınmıştı. Bu kapsamda İstanbul Maltepe ilçesinde bulunan Nurettin Baransel Kışlası 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında bulunan tanklar ve ZPT'lerden oluşan zırhlı araçlar, Kurban Bayramı öncesi ve sonrası trenle İslahiye'ye getirilerek 106. Topçu Alay Komutalığı kışlasına konuşlandırılmıştı.

Bekir Şentürk