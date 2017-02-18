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Maltepe Belediyesi çalışanından örnek davranış

Maltepe Belediyesi çalışanlarından Metin Şahin, bir vatandaşın kaybettiği ve içinde para ile kredi kartı bulunan cüzdanı buldu ve sahibine teslim etti. Belediye çalışanın bu örnek davranışı, vatandaşı duygulandırdı.

Maltepe Belediyesi çalışanından örnek davranış

18 Şubat 2017 12:34

Maltepe’deki bir bankadaki işlemlerini hallettikten sonra evine dönen 46 yaşındaki Sevinç Özarslan, eve geldiğinde cüzdanını düşürdüğünü fark etti. Hemen sonrasında bankayı arayarak kartlarını iptal ettiren ve Küçükyalı Polis Merkezi’ne başvuran Özarslan’ı bir sürpriz bekliyordu. Cüzdanı düşürdüğü Atatürk Caddesi Çağlayan Sokak’ta oturan belediye çalışan Metin Şahin, şans eseri cüzdanı buldu. Daha sonra çeşitli yollardan vatandaşa ulaşmaya çalışan Şahin, denemelerinde başarılı oldu ve bankadan vatandaşın bilgilerine ulaştı. Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne bağlı dijital arşivde çalışan Şahin, Başkanlık katında vatandaşla bir araya gelerek cüzdanı teslim etti.

“Büyük sürpriz oldu”

Cüzdanı almayan 51 yaşındaki eşi Murat Özarslan ile gelen Sevinç Özarslan, “Şu an çok duygulandım. Gerçekten benim için cüzdan ve içindekiler çok önemliydi. İlk etapta kartlarımı iptal ettirip, polis merkezine başvurdum ama cüzdanın bulunacağını düşünmüyordum. Benim için çok büyük sürpriz oldu. Allah Metin Bey’den razı olsun. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi. Metin Şahin ise yaptığının bir insanlık görevi olduğunu ifade ederek, “Şans eseri cüzdanı buldum ve şu an da teslim ediyorum. Bundan ötürü çok mutluyum” diye konuştu.

Etiketler: maltepe belediyesi, Metin Şahin, örnek davranış


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