Maltepe Çocuk Üniversitesi üçüncü dönem mezunlarını verdi

Yaşları 7 ile 12 arasında değişen toplamda 13 çocuk, 14 hafta süren eğitimler boyunca 'düşünme becerileri, duygusal ve sosyal gelişim, liderlik programları' gibi ana derslerin tamamını, 'mekatronik, robotik, kodlama, akıl oyunları' gibi seçmeli derslerden ise iki tanesi aldı. Üniversitenin hocaları tarafından verilen eğitimler sonunda çocuklar, üniversitede düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Maltepe Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ümit Davaslıgil, PİSA (Uluslararası öğrenci değerlendirme programı) sonuçlarının pek iç açıcı olmadığını vurgulayarak, “Çocukların bu programla sistemli düşünmeleri, duygusal ve sosyal gelişim programlarıyla bir bütün olarak gelişmeleri sağlanmış oluyor. Çocuklarımızın öğrenim sonrası yaşama çekirdekten alıştırmış oluyoruz. Düşünme tembeli olarak yetişmeleri yerine sistemli düşünen üreten duygusal ve sosyal uyum gösteren bireyler olmasını için takviyelerde bulunuyoruz. Bir yerde de mesleğe yöneltmek için bir başlangıç olmuş oluyor” dedi.

Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, “Çocuk üniversite üçüncü mezunlarını verdi. Çocuklar dünyanın geleceği ve kaderidir. Bizim insanlarımızın gelecekte var olma bilincidir. Çocuklarımızı geliştirmeli ve onlara destek olmalıyız. Çocuk üniversitenin en önemli amacı buydu. Çocuklarımızda araştırma merakını geliştirmek. Amacımız onların bilinçli birer dünya vatandaşı olmalarını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada, Çocuk Üniversitesi'nin dördüncü dönem kayıtları internet sitesi üzerinden devam ediyor. Başvuruların ardından sınava tabi tutulacak öğrencilerden seçilenler, 10 Şubat-12 Mayıs tarihleri arasında üniversitede eğitim görecek.