Diğer
Kategoriler

Maltepe miting alanına girişler başladı

Maltepe miting alanında kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle polis yoğun güvenlik önlemleri alırken, işçiler de güvenlik önlemleri altında alana giriş yapmaya başladı. Güvenlik önlemleri sırasında zabıta ekiplerinin de önlem alarak, seyyar satıcıları bariyerlerin dışına çıkardıkları görüldü.

Maltepe miting alanına girişler başladı

01 Mayıs 2018 10:53

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün kutlanacağı Maltepe miting alanına işçilerin girişleri başladı. Bireysel olarak ve gruplar halinde gelen işçiler, güvenlik kontrolünden geçirildikten sonra alana alındı. Polisin güvenlik önlemi kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin de önlem aldığı görüldü. Motorize ekiplerle sahil yolunda dolaşan zabıta ekipleri, seyyar satıcılara göz açtırmadı. Zabıta ekipleri, miting alanının girişi olan sahil yolunda seyyar satıcıları uyararak bariyerlerin dışına çıkardı.  

Mustafa Esen

Etiketler: 1 mayıs, maltepe

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç