Maltepe Üniversitesi 20'inci yılını kutladı

Maltepe Üniversitesi, 20'inci yaşını İstanbul'da düzenlediği törenle kutladı. Piyano resitaliyle başlayan tören, 20'inci yıl belgeselinin gösterimi ile devam etti.

Belgesel gösteriminin ardından söz alan Maltepe Üniversitesi Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Şimşek, "Öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı şehitlerimizi, eğitim şehitlerimizi, terörle mücadeledeki şehitlerimizi, 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle saygıyla anıyorum" diyerek sözlerine başladı. Şimşek, şu ifadeleri kullandı: "20 yıl sonraki mutluluğumuz, kesintisiz zorunlu eğitimin 12 yıl olması, eğitim süresinin 180 gün değil, 230 gün olması yani dünya ülkeleri ile ayni sürede olması, barışın öneminin her şeyin üstünde olması demokrasinin ve insan haklarının tüm kurumlarda uygulanmasını görmek mutlulukların en güzeli olurdu diye düşünüyorum".

"Bilimin aydınlık ışığını tüm insanlığa yaymaya devam edeceksiniz"

Bilimin çevreyle paylaşılması konusunda başarılı çalışmalar yaptıklarını belirten Maltepe Üniversitesi Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Şimşek, "Bilginin çevreyle paylaşılması konusunda başarılı çalışmalarımız ortadadır. Bunun daha da yaygınlaştırılmasını gönülden diliyorum. İnanıyorum ki sizler hep birlikte bu çalışmaları daha da olgunlaştırarak bilimin aydınlık ışığını tüm insanlığa yaymaya devam edeceksiniz" dedi.

"Türkiye'de eşine az rastlanan bir kampüs ve fiziki mekân imkânları var”

Düzenlenen 20'inci yıl kokteylinin ardından İHA muhabirinin sorunlarını cevaplayan Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, 20'inci yılını geride bırakan bir üniversitede yönetici olmanın gururunu yaşadığını vurgulayarak, "Türkiye'de vakıf yükseköğretim kurumlarının tarihine baktığınızda aslında 20 yıl çok önemli bir tarih. Maltepe Üniversitesi Türkiye'de ilk kurulan vakıf üniversitelerinden birisi. 20'inci yılını geride bırakan bir üniversitede yönetici olmanın ben de naçizane gururunu yaşıyorum. Baktığımızda Türkiye'de eşine az rastlanan bir kampüs ve fiziki mekân imkânları var. Akademik insan kaynağına baktığımızda gerçekten temayüz etmiş üniversitelerden buraya gelmiş ve kendi hocalarını yetiştirmiş bir kadro var burada. Dolayısıyla Maltepe Üniversitesi 20 yılı geride bırakırken aslında vakıf yükseköğretimi açısından Türkiye'de de güzel bir projeye imza atmış oluyor. Ben ümit ediyorum ki yine bu sağlam, kararlı ve emin adımlarla nice 20 yıllara öğrencileriyle, çalışanlarıyla birlikte özellikte topluma hizmet götürecek potansiyelde yürümeye devam eder" ifadelerini kullandı.

Törende, üniversite ile birlikte 20'inci yılını dolduran akademik-idari personele plaketleri takdim edilerek, 'Birlikte Büyümek' başlıklı 20'inci yıl kitabı konuklara sunuldu.

20'inci yıl kitabı üniversitenin 20 yıllık büyüme serüvenini anlatıyor

Etkinlikte konuklara dağıtılan 'Birlikte Büyümek' başlıklı 20'inci yıl kitabı, üniversitenin 20 yıllık büyüme serüvenini anlatıyor. Üniversite bileşenlerinin işbirliğiyle hazırlanan kitabın Genel Koordinatörlüğünü Prof. Dr. Betül Çotuksöken, editörlüklerini Yrd. Doç. Dr. Hakan Aytekin ve Öğr. Gör. Elif Sungur üstlendi. Kitap, başta Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Şimşek ve Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar olmak üzere, çok sayıda akademisyen ve öğrencinin katkılarıyla hazırlandı. Kitabın grafik tasarımını ise genç mezunlardan Özge Mirza yaptı.

Rıfat Fırat - Fatih Gavuz

