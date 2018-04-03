Maltepe Üniversitesi Azeri öğrencilerle buluştu

Maltepe Üniversitesi Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) tarafından Bakü’de düzenlenen Uluslararası Yüksek Öğrenim Fuarına katılarak yükseköğrenim için Türkiye üniversitelerini tercih etmek isteyen Azeri öğrencilerle buluştu.

Fuarın açılış törenine, TC. Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Türkiye’den gelen katılımcı üniversitelerin rektörleri ve Bakü Üniversitelerinin rektörleri ile çok sayıda öğrenci katıldı. İki gün devam eden fuar süresince çok sayıda lisans/lisansüstü öğrenci adayıyla birebir tanıtım görüşmeleri yapıldı. Açılış töreni ve ardından gerçekleşen basın toplantısını birçok TV ve ajans canlı olarak yayınladı. Fuar Azerbaycan’daki televizyon ve gazete haberlerinde de etkin bir şekilde yer aldı.

Fuar alanındaki yoğun tanıtım çalışmalarının yanı sıra, Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Belma Akşit, fuara katılan diğer üniversite yöneticileriyle birlikte Bakü’deki bazı üniversitelerde resmi temaslarda bulundu. Prof. Dr. Aşit, TC. Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral tarafından da kabul edildi.