Maltepe Üniversitesi dört liseyle daha işbirliği protokolü imzaladı

Maltepe Üniversitesi, gençlerin üniversite kavramını daha iyi algılaması ve başarılı liseler ile işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla yaptığı protokollere bir yenisini daha ekledi. Dün imzalanan protokolle İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi, ÜNSEV Fen Bilimleri Okulları, Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Tolga Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iş birliği yapılacak. Protokol, liselerle yapılacak olan eğitim, bilim ve kültürel alanlardaki faaliyetleri kapsıyor.

“Protokoller farklı okul türleriyle imzalanıyor”

Konuyla ilgili olarak, Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Maltepe Üniversitesi’nin liselerle yıllardır çok sıkı bir işbirliği olduğunu ve okullarla üç yıldan beri protokoller imzalandığını, geçen yıl imzalanan üç protokole bu yıl da dört tane daha eklendiğini dile getirdi. Çotuksöken, “Bizi en çok sevindiren farklı okul türlerinin bu protokolde yer alması. İstanbul’un en gözde okulları arasında yer alan, sanat alanında tematik bir okul olan İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi ile bir protokol imzaladık. Geçen yıldan beri Maltepe’deki İmam Hatip Okullarıyla da sıkı bir işbirliğine girişmiştik, bu sene de Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi ile bir protokol imzaladık. Diğer okullar ise, ÜNSEV Fen Bilimleri Okulları ile Sancaktepe’de bulunan meslek liselerinden Tolga Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” dedi.

“40’a yakın okulla işbirliklerimiz var”

Protokolün faydalarına değinen Çotuksöken, öğrencilere, öğretmenlere, yöneticilere ve ailelere yıl boyu çeşitli çalışmalarla destek verildiğini söyledi. Çotuksöken, “Bazen yerleşkemize geliyorlar, burada çalışmalar yapılıyor, çoğunlukla biz gidiyoruz, öğretim elemanlarımız okullara gidiyor derslere giriyor, konferans verebiliyor, laboratuvar çalışmaları yapılıyor. Üniversitemizin bütün fakülteleri bu anlamda etkin bir şekilde çalışıyor. Çok sık bir araya geliyoruz, neredeyse haftada bir gün okul yöneticileriyle beraberiz, her bakımdan bilgi aktarmaya, bilgi paylaşmaya çalışıyoruz. Onlar bizi ziyaret ediyorlar, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte. Öğrenciler derslerimize katılabiliyorlar” şeklinde konuştu.

Üniversitenin çok zengin bir portföy dahilinde 40’a yakın okulla değişik boyutlarda işbirliği olduğunu vurgulayan Çotuksöken, “Bu okullar arasında liseler ağırlıklı olmak üzere anaokulları, ilkokullar ve ortaokullar bulunuyor. Özellikle yöneticilere ve öğretmenlere yönelik eğitim çalışmalarımız var, her yıl bir kere de Rehberlik Araştırma Merkezleriyle de işbirlikleri yaparak okul rehberlerine sempozyumlar düzenliyoruz. Okullarla Kariyer Günleri yapıyoruz, geçen sene Orhangazi İmam Hatip Anadolu Lisesiyle yaptık. Bu sene de Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sancaktepe Belediyesi ve Maltepe Üniversitesi olarak 5 Nisan’da benzer bir çalışma yapacağız.” diyerek daha fazla işbirliği yapabilmek için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.