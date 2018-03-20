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Maltepe Üniversitesi sektör-akademi buluşmaları devam ediyor

Maltepe Üniversitesi, sivil havacılık kabin hizmetleri ve sivil hava ulaştırma işletmeciliği programı öğrencilerini sektörle bir araya getiriyor. Havacılık sektörü çalışanlarının yaklaşık 125 öğrenci ile buluşacağı etkinlikler Mart ayı boyunca devam edecek.

Maltepe Üniversitesi sektör-akademi buluşmaları devam ediyor

20 Mart 2018 11:13

'Sektör-Akademi Buluşmaları'nda, 7 Mart'ta gerçekleştirilen etkinliğin ilk konuğu Çelebi Hava Servisi Eğitim Müdürü Nagehan Ekener oldu. Ekener, yer hizmetleri çalışma alanları, şirket içi kariyer fırsatları ve mesleki deneyimleri konusunda öğrencilerle bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu. 

Yapılan bilgilendirmede; 21 Mart'ta gerçekleştirilecek etkinliğin konukları Pegasus Hava Yolları Kabin Yöneticisi Coşkun Kar ve İşe Alım Uzmanı İlke Engin olacak. Konuklar, Pegasus Hava Yolları işe alım süreçleri hakkında öğrencilere bilgi verecek.

27 Martta gerçekleştirilecek etkinliğin konuğu, Pegasus Hava Yolları Sabiha Gökçen İstasyon Müdürü Erdinç Meriçli olacak. Meriçli, Pegasus Yer Hizmetleri çalışma alanları ve mesleki deneyimleri hakkında öğrencilerle bilgi paylaşımında bulunacak.

'Sektör-Akademi Buluşmaları'nın son etkinliği 28 Mart'ta gerçekleştirilecek. Etkinliğin konuğu Türk Hava Yolları Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak olacak. Çolak, kabin memurunun yolcu ve şirket açısından tanımı, hızla gelişen sivil havacılık sektöründe nitelikli ve fark oluşturan kabin ekibi olmanın önemi ve mesleki deneyimleri hakkında öğrencileri bilgilendirecek.  

 

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