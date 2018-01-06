Maltepe’de 4 yılda 664 bin ton evsel atık toplandı

Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 160 bin 500 tonu 2017’de olmak üzere, son 4 sene içerisinde 663 bin 514 ton evsel atık topladı. 57 bin 73 cadde, sokak ve meydanda yıkama çalışması yaptı, 224 bin 570 cadde, sokak ve meydan da süpürüldü. Semt pazarlarından 2017 yılında 2 bin 926 ton, 4 sene içerisindeyse toplam 11 bin 69 ton çöp toplandı. Ayrıca 2017 yılında başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren 20 kişilik toplu temizlik ekibi de, cadde, sokak ve arsalarda bin 510, ibadethanelerde 230, okullarda ise 140 temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik çalışmalarıyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “2017’de de olduğu gibi bu sene de, evsel atık ile geri dönüştürülebilir atıkların daha sağlıklı ayrıştırılmasını sağlamamız gerekiyor. Bu anlamda ter döken tüm işçi kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu yıl ilçe genelinde 395 olan yer altı çöp konteynerlerimizin sayısını da, artırmayı hedefliyoruz” dedi.