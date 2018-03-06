Maltepe’de alevlere teslim olan depo kullanılamaz hale geldi

Olay, 01.00 saatlerinde, Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi, Yonca Sokak’ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede depoyu sararken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan depoya köpükle müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılan depo, yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ve ya yaralanan olmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.