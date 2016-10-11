Maltepe Belediyesi, ekim ayındaki kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Karadeniz müziğinin sevilen ismi ve Karadeniz’de unutulmaya yüz tutan Rum kültürünü su yüzüne çıkaran çalışmalarıyla da tanınan Apolas Lermi’yi, unutulmaz bir konserle dinleyicileriyle buluşturdu.

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere, Lermi'nin farklı yaş gruplarından hayranı büyük ilgi gösterdi. Lermi, Maltepe'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, konsere katılan herkese teşekkür etti. Sanatçı konserinde, Karadeniz yöresinin geleneksel dansı horonun örneklerine de yer verdi. Sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Apolas Lermi, sevenlerine Maltepe'de unutulmaz bir akşam yaşattı.