Mahkeme, Maltepe'de minibüste başörtülü genç kıza saldıran A.A.K.'nin tutuklanmasına karar verdi.
Mahkeme, Maltepe'de minibüste başörtülü genç kıza saldıran A.A.K.'nin tutuklanmasına karar verdi.
Maltepe’de minibüste bir kadın yolcu, başörtülü genç kıza saldırdı. Genç kızın başörtüsünü çıkaran ve kendisine tekme atan saldırgan, “Siz teröristsiniz, sizin yüzünüzden…
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Maltepe'de minibüste saldırıya uğrayan başörtülü genç kıza sahip çıktı.
Maltepe’de saldırıya uğrayan başörtülü lise öğrencisi Fatma Dilara Aslıhan Y., olayın etkisiyle bugün okula gidemediğini söyledi.
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