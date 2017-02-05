Olay, Maltepe Fındıklı Mahallesi Yasemin Sokak'ta bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde marketin önünden geçen bir şahıs cips reyonunun önünde bulunan korkuluklardan uzanarak 2 paket cipsi aldı. Ardından şahıs hızla uzaklaşırken o anlar marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kameralara yansıyan görüntülerde marketin önünde bulunan cips reyonuna gelen bir şahıs, reyonun önünde duruyor. Ardından cips reyonunun önünde bulunan korkuluklardan reyona uzanan şahıs 2 paket cips alarak uzaklaşıyor.

Cenk İşver

