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Maltepe’de faciadan dönülen anlar kamerada

Maltepe’de freni boşalan otomobil park halinde bulunan araçlara ve bir apartmanın merdivenine çarparak kaldırımda durdu. O esnada kaldırımın boş olması olası bir faciayı önlerken, yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Maltepede faciadan dönülen anlar kamerada

25 Ağustos 2017 09:37
Maltepe’de faciadan dönülen anlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, Maltepe ilçesi Gülensu Mahallesi Emek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan bir aracın aniden frenleri boşalınca bulunduğu yerden kayarak caddede park halinde bulunan başka bir araca çarptı ve oradan kaldırıma çıktı. Kaldırıma çıkmasıyla hızı kesilmeyen araç daha sonra diğer araçlara çarpmaya devam etti. Otomobil, önünde bulunan diğer araçlara çarptıktan sonra bir apartmanın merdivenlerine çarparak durdu. Bu sırada olay yerinde kimsenin olmamasıyla büyük bir faciadan dönüldü.

Freni boşalan otomobil güvenlik kamerasında

Yaşanan o anlar güvenlik kamarasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, bir otomobilin aşağı doğru kaydığı ve bir araca çarptığı görülüyor. Daha sonra kaldırıma çıkan otomobilin, bir apartmanın merdivenine ve park halinde bulunan araçlara çarparak ilerleyip durduğu görülüyor. 

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Etiketler: facia, maltepe


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