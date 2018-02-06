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Maltepe'de hafriyat kamyonu ile araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Maltepe'de karşı şeride geçen bir araç taklalar attıktan sonra bir hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada takla atan arabadan yola fırlayan bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Maltepede hafriyat kamyonu ile araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

06 Şubat 2018 22:27
Maltepe'de hafriyat kamyonu ile araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler Bağlatı Yolu'nda meydana geldi. 34 VH 0658 plakalı araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı karşı şeride geçerek takla attı. Bu sırada karşı şeritten gelen Erdal B. yönetimdeki 34 FF 45 plakalı hafriyat kamyonuna çarparak duran araçta bulunan 20 yaşındaki Tamer Tavukçu yola fırladı. Tavukçu olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan Ahmet Salih T. ise sıkıştı. Olay yerine vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda ambulans itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan Ahmet Salih T.ekiplerin çalışması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası trafik durma noktasına gelirken olayda araçta bulunan bir kişinin ise yaralı olduğu hafriyat sürücüsünün ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. 

Metin Başar

Etiketler: Hafriyat kamyonu, kaza, maltepe

 

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