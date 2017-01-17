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Maltepe’de iskeleye bağlı gemide çıkan yangın korkuttu

Maltepe sahilinde iskeleye bağlı bir gemide çıkan yangın, itfaiyeyi alarma geçirdi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın iskeleye bağlı diğer gemiye sıçramadan söndürüldü.

Maltepede iskeleye bağlı gemide çıkan yangın korkuttu

17 Ocak 2017 13:13
Maltepe’de iskeleye bağlı gemide çıkan yangın korkuttu - Tıkla İzle

Maltepe sahilinde iskeleye bağlı bulunan Nazım İmamoğlu isimli kum kosterinin personel yaşam alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın gemide kalan personel ile hemen yanında bağlı bulunan diğer geminin personelini de harekete geçirdi. Yangına personelin ardından ilk müdahale Maltepe itfaiyesi tarafından yapıldı. Daha sonra Kartal itfaiyesi ile Kayışdağı itfaiyesi de olay yerine destek için geldi. Geminin personel alanından başlayan ve daha sonra makine dairesine sıçrayan alevler, gemiye daha yayılmadan ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. 

Kum kosterinin hemen yanında bağlı bulunan gemideki görevli, “Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Ama personelin kaldığı yerde başladı” dedi. Yangın çalışmaların ardından söndürülürken, geminin iç kısmında maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Mustafa Esen

Etiketler: gemi yangını, maltepe


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