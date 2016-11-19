Maltepe'de sabah saatlerinde bir meydana gelen kuyumcu soygunu güvenlik kameralarına yansıdı. Kadın kılığına giren, yüzleri maskeli ve pompalı silahlı 3 kişi Zümrüt Evler Mahallesi'nde Çiğdem Sokak üzerinde bulunan bir kuyumcuya girerek, dükkan sahibini etkisiz hale getirdikten sonra 1 kilo altın ve 500 TL'yi çalarak kayıplara karışmıştı.

Yaşanan bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızların olay yerine arabayla geldikleri görülüyor. Bir şahıs arabada beklerken, ellerinde silahla içeri giren iki soyguncu kuyumcuyu etkisiz hale getiriyor. Bir şahıs vitrindeki altınları toplarken, diğeri ise silahı kuyumcuya doğrultuyor. Eli silahlı soyguncu kapıyı açtıktan sonra altınları toplayan şahıs ile hemen kaçması görüntülere yansıyor. Bu sırada vatandaşların dükkan önünden geçmesi ise ilginç görüntüler oluşturuyor.